快訊

奧運桌球／林昀儒中場休息突喊「那個教練有點白」 一票人笑翻…內行人曝真相

Live／羽球女單戴資穎首局追分功虧一簣 依瑟儂21：19拿下

奧運羽球／3局大戰逆轉大陸組合 麟洋配4勝「奪分組龍頭」晉級8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港機場推手機托運行李 明起國泰及香港快運旅客可用

聯合報／ 香港特派員李春／香港即時報導
香港機場管理局推出手機特快行李托運服務，前往毋須簽證國家地區的乘客，可於手機辦理手續後，可直接到機場托運行李，毋須再到櫃檯辦理。（美聯社）
香港機場管理局推出手機特快行李托運服務，前往毋須簽證國家地區的乘客，可於手機辦理手續後，可直接到機場托運行李，毋須再到櫃檯辦理。（美聯社）

香港機場管理局推出手機特快行李托運服務，前往毋須簽證國家地區的乘客，於手機辦理手續後，可直接到機場托運行李，毋須再到櫃檯辦理。8月1日起即可使用這一服務，香港國泰航空除美國航線、香港快運所有航線均可使用這一服務。

香港機場管理局宣布，旅客透過具備NFC功能，即具備近距離無線通訊技術智能手機，可先於航空公司的手機應用程式登記，取得登機證並掃瞄旅行證件和完成認證，到達機場後便可直接到特快行李托運櫃位，放好行李、完成人臉識別核實身分，電腦就會自動打印行李標籤，旅客將標籤綁在行李上，再用手機掃描電子證件便完成程序。過程只需約45秒，毋須如過往要到智能或人工登記櫃檯辦理手續。

香港機場這一手機特快行李託運服務，適用於11歲或以上使用電子旅遊證件作登記的旅客，包括電子護照、回鄉卡或大陸居民往來港澳通行證等，但因技術原因，2019年5月14日前簽發的香港特區護照不適用。

香港機管局創新及數據分析總經理歐陽顯宏說，今次服務主要方便免簽證前往目的地的旅客，如果持簽證出境仍需要到人工櫃檯，個別人士則可能需要符合航空公司審查，因此亦需要到櫃檯處理。

香港國泰航空和香港快運率先使用這一服務，是因兩間公司早前與香港機場管理局有這一服務的先導計劃安排，另一間公司香港航空預計今年底可推行這一服務。相信未來有更多航空公司提升服務，目標是兩年內讓八成離境旅客用到有關服務。

機場 香港

延伸閱讀

日本央行升息了、日圓還有甜甜價嗎？ 國泰首席經濟學家這麼說

港特派員公署批美領事妄議香港：自由不是無邊界、無底線

台中機場卯勁衝運能 航線上看15條

香港人誤信領取貨款換「免費來台旅遊」 當車手遭逮捕

相關新聞

香港機場推手機托運行李 明起國泰及香港快運旅客可用

香港機場管理局推出手機特快行李托運服務，前往毋須簽證國家地區的乘客，於手機辦理手續後，可直接到機場托運行李，毋須再到櫃檯...

影／陸船與高雄籍漁船發生擦撞致漁工受傷後逃逸 我方將向對方求償

高雄籍漁船「勝榮財36」號今天上午在澎湖海域與大陸籍漁船發生碰撞，造成1名菲籍漁工受傷。海巡署派遣3艘艦艇趕赴處理，陸船...

「互不隸屬」新詮釋？梁文傑：與「兩區互不隸屬」一樣

陸委會副主委梁文傑上任後多次接受廣播與網路節目專訪，針對兩岸論述、兩岸定位等議題表態，最近一次的專訪中他指出，蔡、賴兩位...

大陸再出手！以「干涉內政」為由制裁美國眾議員麥高文

大陸外交部31日晚間再度對美國政要出手，以「近年來頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權安全發展利益的言行」為由，對美國民主...

陸漁船與我漁船擦撞後拒絕海巡登檢蛇行逃逸 持續緊追被中共海警帶回

我國籍漁船「勝榮財36」今天上午9時許，在七美西北42.5浬與陸籍漁船「閩惠漁1486」不慎擦撞，「勝」船右船側多處受損...

駁菲外長言論 陸外交部：本區域不需要中程彈道飛彈

菲律賓外交部長馬納羅，30日在馬尼拉舉行「2＋2」會談後的新聞發布會上表示，美在菲部署中程彈道飛彈是為了增強菲自身防禦能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。