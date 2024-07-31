香港機場推手機托運行李 明起國泰及香港快運旅客可用

香港機場管理局推出手機特快行李托運服務，前往毋須簽證國家地區的乘客，於手機辦理手續後，可直接到機場托運行李，毋須再到櫃檯辦理。8月1日起即可使用這一服務，香港國泰航空除美國航線、香港快運所有航線均可使用這一服務。

香港機場管理局宣布，旅客透過具備NFC功能，即具備近距離無線通訊技術智能手機，可先於航空公司的手機應用程式登記，取得登機證並掃瞄旅行證件和完成認證，到達機場後便可直接到特快行李托運櫃位，放好行李、完成人臉識別核實身分，電腦就會自動打印行李標籤，旅客將標籤綁在行李上，再用手機掃描電子證件便完成程序。過程只需約45秒，毋須如過往要到智能或人工登記櫃檯辦理手續。

香港機場這一手機特快行李託運服務，適用於11歲或以上使用電子旅遊證件作登記的旅客，包括電子護照、回鄉卡或大陸居民往來港澳通行證等，但因技術原因，2019年5月14日前簽發的香港特區護照不適用。

香港機管局創新及數據分析總經理歐陽顯宏說，今次服務主要方便免簽證前往目的地的旅客，如果持簽證出境仍需要到人工櫃檯，個別人士則可能需要符合航空公司審查，因此亦需要到櫃檯處理。

香港國泰航空和香港快運率先使用這一服務，是因兩間公司早前與香港機場管理局有這一服務的先導計劃安排，另一間公司香港航空預計今年底可推行這一服務。相信未來有更多航空公司提升服務，目標是兩年內讓八成離境旅客用到有關服務。