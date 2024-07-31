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影／陸船與高雄籍漁船發生擦撞致漁工受傷後逃逸 我方將向對方求償

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
「閩惠漁1486」號漁船後來在七美西北方過海峽中線以西10浬，被中國海警船攔截登檢，永康艦立即以無線電向中國海警船告知本案情況。圖／海巡署艦隊分署提供
「閩惠漁1486」號漁船後來在七美西北方過海峽中線以西10浬，被中國海警船攔截登檢，永康艦立即以無線電向中國海警船告知本案情況。圖／海巡署艦隊分署提供

高雄籍漁船「勝榮財36」號今天上午在澎湖海域與大陸籍漁船發生碰撞，造成1名菲籍漁工受傷。海巡署派遣3艘艦艇趕赴處理，陸船卻蛇行逃脫，最後被中國海警攔下。我方後續將透過陸委會及漁業署向對方求償，受傷漁工已送至馬公就醫。

海巡署艦隊分署今天上午9時許接獲「勝榮財36」漁船報案，指稱在澎湖七美西北方42.5浬，與大陸籍漁船「閩惠漁1486」號發生擦撞，我方右船側多處受損、無航安顧慮，但船上有1名菲律賓籍漁工受傷肚子痛。

艦隊分署獲報後立即派遣600噸級永康艦、10087及3519巡防艇前往應處，永康艦約上午11時許抵達事故海域，立即鳴笛、廣播要求「閩惠漁1486」號停船受檢，但「閩」船拒檢並加速往大陸方向蛇行逃逸。

永康艦立刻發射水砲，並與10087艇配合持續緊追，3519艇則先接駁護送腹痛漁工到澎湖馬公就醫。到了下午1時許，「閩」船在七美西北方過海峽中線以西10浬，被中國海警船編號14085攔截登檢，永康艦立即以無線電向中國海警船告知本案情況。

稍後永康艦留在澎湖海域持續執行護漁巡弋，由澎湖海巡隊巡防艇護送「勝」船返台，再由台南海巡隊派船伴航戒護到高雄興達港檢修。艦隊分署後續將整理完備相關蒐證資料，透過陸委會及漁業署協助向對方求償。

海巡署提醒海上作業漁民，中國禁漁期即將結束，屆時陸船出海作業船隻眾多，請大家隨時注意航行安全，若遇到事故或受到干擾，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡署將會立即派遣艦艇前往應處。

高雄籍漁船「勝榮財36」號今天上午在澎湖海域與大陸籍漁船發生碰撞，造成1名菲籍漁工受傷。海巡署派遣3艘艦艇趕赴處理，陸船卻蛇行逃脫，最後被中國海警攔下。我方後續將透過陸委會及漁業署向對方求償，受傷漁工已送至馬公就醫。

海巡署艦隊分署今天上午9時許接獲「勝榮財36」漁船報案，指稱在澎湖七美西北方42.5浬，與大陸籍漁船「閩惠漁1486」號發生擦撞，我方右船側多處受損、無航安顧慮，但船上有1名菲律賓籍漁工受傷肚子痛。

艦隊分署獲報後立即派遣600噸級永康艦、10087及3519巡防艇前往應處，永康艦約上午11時許抵達事故海域，立即鳴笛、廣播要求「閩惠漁1486」號停船受檢，但「閩」船拒檢並加速往大陸方向蛇行逃逸。

永康艦立刻發射水砲，並與10087艇配合持續緊追，3519艇則先接駁護送腹痛漁工到澎湖馬公就醫。到了下午1時許，「閩」船在七美西北方過海峽中線以西10浬，被中國海警船編號14085攔截登檢，永康艦立即以無線電向中國海警船告知本案情況。

稍後永康艦留在澎湖海域持續執行護漁巡弋，由澎湖海巡隊巡防艇護送「勝」船返台，再由台南海巡隊派船伴航戒護到高雄興達港檢修。艦隊分署後續將整理完備相關蒐證資料，透過陸委會及漁業署協助向對方求償。

海巡署提醒海上作業漁民，中國禁漁期即將結束，屆時陸船出海作業船隻眾多，請大家隨時注意航行安全，若遇到事故或受到干擾，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡署將會立即派遣艦艇前往應處。

高雄籍漁船「勝榮財36」號今天上午在澎湖海域與大陸籍漁船發生碰撞，右船側多處受損、無航安顧慮，但船上有1名菲律賓籍漁工受傷肚子痛。圖／海巡署艦隊分署提供
高雄籍漁船「勝榮財36」號今天上午在澎湖海域與大陸籍漁船發生碰撞，右船側多處受損、無航安顧慮，但船上有1名菲律賓籍漁工受傷肚子痛。圖／海巡署艦隊分署提供
海巡署600噸級永康艦趕赴事故海域，鳴笛、廣播要求「閩惠漁1486」號停船受檢，但「閩」船拒檢並加速往大陸方向蛇行逃逸，永康艦立刻發射水砲，配合10087巡防艇持續緊追。圖／海巡署艦隊分署提供
海巡署600噸級永康艦趕赴事故海域，鳴笛、廣播要求「閩惠漁1486」號停船受檢，但「閩」船拒檢並加速往大陸方向蛇行逃逸，永康艦立刻發射水砲，配合10087巡防艇持續緊追。圖／海巡署艦隊分署提供
高雄籍漁船「勝榮財36」號今天上午在澎湖海域與大陸籍漁船發生碰撞，右船側多處受損、無航安顧慮，但船上有1名菲律賓籍漁工受傷肚子痛。圖／海巡署艦隊分署提供
高雄籍漁船「勝榮財36」號今天上午在澎湖海域與大陸籍漁船發生碰撞，右船側多處受損、無航安顧慮，但船上有1名菲律賓籍漁工受傷肚子痛。圖／海巡署艦隊分署提供

海巡署 澎湖 馬公

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