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陸漁船與我漁船擦撞後拒絕海巡登檢蛇行逃逸 持續緊追被中共海警帶回

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
陸籍漁船「閩惠漁1486」。圖／海巡署提供
陸籍漁船「閩惠漁1486」。圖／海巡署提供

我國籍漁船「勝榮財36」今天上午9時許，在七美西北42.5浬與陸籍漁船「閩惠漁1486」不慎擦撞，「勝」船右船側多處受損，無航安顧慮，船上一名菲籍漁工腹部受傷腹痛，海巡協助將他後送澎湖馬公就醫；「閩」船拒絕停船往大陸方向蛇行逃逸，永康艦一度實施水砲強勢攔停，「閩」船最後在海峽中線以西10浬，被中共海警船登檢帶回。

海洋委員會海巡署艦隊分署說，今天上午9時許接獲我國籍漁船「勝榮財36」漁船報案，與陸籍漁船「閩惠漁1486」不慎擦撞，立刻派遣永康艦、10087艇及3519艇前往應處。

艦隊分署表示，永康艦在今天上午11時許抵達通報海域，發現「勝」船及「閩」船，即實施廣播、鳴笛要求停船受檢，「閩」船拒絕停船，加速往中國大陸方蛇行逃逸，永康艦實施水砲強勢攔停，並與10087艇配合持續緊追該船，3519艇則協助接駁腹痛漁工後送澎湖馬公就醫。

艦隊分署說，「閩」船今天下午1時許時許，在七美西北67浬處、海峽中線以西10浬，被中國海警船14085攔截並進行登檢，永康艦立即以無線電告知中國海警船本案案況，後續海巡署將完備相關蒐證資料，由陸委會及漁業署協助求償事宜，「勝」船則由澎湖隊及臺南隊巡防艇伴航戒護至高雄興達港檢修，永康艦持續在澎湖海域執行護漁巡弋。

海巡署強調，將持續確保漁民和國家海洋權益，落實我國漁業資源維護，並呼籲海上作業漁民，中國禁漁期即將結束，海上作業船隻眾多，請隨時注意航行安全，如遇有事故發生或受干擾，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡署將會立即派艇前往應處。

我國籍漁船「勝榮財36」。圖／海巡署提供
我國籍漁船「勝榮財36」。圖／海巡署提供
我國籍漁船「勝榮財36」。圖／海巡署提供
我國籍漁船「勝榮財36」。圖／海巡署提供
海巡3519艇協助接駁腹痛菲律賓籍漁工，將他後送澎湖馬公就醫。圖／海巡署提供
海巡3519艇協助接駁腹痛菲律賓籍漁工，將他後送澎湖馬公就醫。圖／海巡署提供
海巡署永康艦對陸籍漁船「閩惠漁1486」實施水砲強勢攔停。圖／海巡署提供
海巡署永康艦對陸籍漁船「閩惠漁1486」實施水砲強勢攔停。圖／海巡署提供

海巡署 澎湖 馬公

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