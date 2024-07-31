「互不隸屬」新詮釋？梁文傑：與「兩區互不隸屬」一樣

陸委會副主委梁文傑上任後多次接受廣播與網路節目專訪，針對兩岸論述、兩岸定位等議題表態，最近一次的專訪中他指出，蔡、賴兩位總統「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」說法跟「台灣地區跟大陸地區互不隸屬」是一樣的，差異只在於「稱國名，還是要稱地區」。這番說法堪稱民進黨政府對「互不隸屬」的最新詮釋，所用字眼過往相當罕見。

梁文傑31日接受網路節目專訪時，就兩岸定位指出，陸委會根據的「兩岸人民關係條例」，「兩岸」是一個簡稱，全名是「大陸地區與台灣地區人民關係條例」，「因為太拗口，總不能說『大陸地區與台灣地區關係』，所以通常都是講『兩岸關係』，從陸委會的立場，是依據這個條例而存在的，所以我們的定位就是兩岸關係，簡稱是兩岸關係」。

他也表示，賴總統或蔡總統都曾經講過、且目前都堅持的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，「從我們陸委會的角度來講一樣，台灣地區跟大陸地區互不隸屬，是一樣的」，所不同者只是要把台灣地區跟大陸地區「稱國名，還是要稱地區」。

對於賴總統與陸委會說法的差異，他認為「這等於是訓詁學」，「因為兩岸關係其實很多都是在做文字遊戲、做文章了」，對陸委會來說，就是按照「兩岸人民關係條例」在辦事，譬如為什麼為什麼大陸民眾入籍台灣20年，不准到軍隊，因為這是「兩岸人民關係條例」規定的；台灣的機關團體不可以跟大陸的黨政軍機構合作也是「兩岸人民關係條例」規定，「至於要去論述、要搞文字遊戲，其實沒有什麼太重要」。

就立委翁曉玲質詢國防部長顧立雄，賴總統是否承認「中華人民共和國」，梁文傑也說，「現在我相信在台灣的人，沒有人不承認中華人民共和國，它就是存在」，但他補充「翁曉玲講的也不能說她錯」。

他也提到目前會碰到的實質問題，並以「陸男國賠案」為例表示，一審法官認為大陸地區人民也是國民，所以可申請國家賠償，「但是如果別的法官他們會認為大陸地區人民就不是中華民國國民，因為我們的『國籍法』跟『入出國移民法』規定中華民國國民就是在台灣地區有戶籍，且具中華民國國籍者才叫國民」。

他認為，當碰到現實實務問題時，就必須要有一個明確的（依循），如大陸人到底可不可以在台灣申請國賠？「再擴張一點，大陸人可不可以說要來台灣當兵，或者說照中華民國憲法我也是國民，我要領健保卡？當然都不行」。主持人說，「要中華民國國民才能領健保卡」，梁文傑則說「你這樣也是『兩國論』」。

針對兩岸關係，梁文傑強調「對兩岸關係我們要把它好好維持，但是也不要有幻想」。他指出，中華民國在對岸的眼中是一個非法政府、是一個應該要被統一掉的地方政府，「他們會朝這個目標繼續前進」。中共總書記習近平就講到2035年了，「他可能會做超乎你我的想像的久，他的目標就是要把台灣政府消滅掉、要統一掉，所以這個都不要存在幻想，以為他會因為你主張了什麼就放棄了這個目標」。

他也指出，賴清德總統上台（對岸）就是軍演，後來又是「獨台22條」，「當兩邊都想要把關係搞好的時候，總是會出一些事情，你就不能夠只怪我們這邊」。