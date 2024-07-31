中國以干涉內政為由 制裁美國民主黨眾議員麥高文
中國外交部今晚宣布，以「頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權安全發展利益的言行」為由，對美國民主黨聯邦眾議員麥高文採取反制措施，包括凍結在中國境內資產、禁止其本人及家人入境中國等措施，自今天生效。
中國外交部官網31日發布的「外交部令」稱，美國麻薩諸塞州民主黨聯邦眾議員麥高文（JimMcGovern）「近年來頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權安全發展利益的言行」，中方依中國「反外國制裁法」相關條文，決定對麥高文採取3項反制措施。
一是凍結麥高文在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；二是禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；三是對其本人及其配偶、子女不予簽發簽證、不准入境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言