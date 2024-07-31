中國以干涉內政為由 制裁美國民主黨眾議員麥高文

中國外交部今晚宣布，以「頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權安全發展利益的言行」為由，對美國民主黨聯邦眾議員麥高文採取反制措施，包括凍結在中國境內資產、禁止其本人及家人入境中國等措施，自今天生效。

中國外交部官網31日發布的「外交部令」稱，美國麻薩諸塞州民主黨聯邦眾議員麥高文（JimMcGovern）「近年來頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權安全發展利益的言行」，中方依中國「反外國制裁法」相關條文，決定對麥高文採取3項反制措施。

一是凍結麥高文在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；二是禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；三是對其本人及其配偶、子女不予簽發簽證、不准入境。