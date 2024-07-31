快訊

挑戰百岳南二段縱走遇颱風 失聯5日今尋獲3人遺體皆罹難

奧運拳擊／甘家葳16強賽不敵美國 中華隊第3位遭淘汰選手

北捷尖峰時段出包！北投站「系統異常、冒煙霧」 車輛等候時間12分鐘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人民日報評論重申中國經濟公有制為主體 打臉胡錫進

中央社／ 台北31日電
環球時報前總編輯胡錫進。（取材自澎湃新聞）
環球時報前總編輯胡錫進。（取材自澎湃新聞）

前環球時報總編輯胡錫進疑因錯誤解讀中共20屆三中全會決定中的公私營經濟體制表述，似遭中國當局全網禁言。中共官媒人民日報昨天發表文章，直指20屆三中全會決定的內涵包括「公有制為主體」，且寫入憲法及黨章，形同打臉胡錫進。

中共20屆三中全會決定全文22日公布後，胡錫進23日發表文章解讀，與2013年中共18屆三中全會決定相較，20屆三中全會的決定中，沒有「公有制為主體」的表述。

胡錫進在文中說，仔細閱讀，人們很容易發現上述兩個決定之間，「圍繞公有制和非公有制經濟表述的明顯差異」。並指這種變化「無疑是歷史性的」。在新的決定中，「非公有制經濟與公有制經濟實現了真正的平等，不再區分誰是主體地位，誰才能發揮主導作用」、「是對所有誤讀、彷徨的回答」。

胡錫進疑因誤讀三中全會決定的經濟「公有制」而遭禁言的消息，29日在中國網路傳出，引發關注。人民日報30日即發表署名「仲音」、題為「堅持和落實『兩個毫不動搖』」的文章，內容對中國經濟的體制作出解讀及定調。

這篇文章指出，中共20屆三中全會審議通過的「決定」中，強調「堅持和完善社會主義基本經濟制度」，要求「堅持和落實『兩個毫不動搖』」、「促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展」。

文章提到，中共19屆四中全會將社會主義基本經濟制度概括為「公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，按勞分配為主體、多種分配方式並存，社會主義市場經濟體制等」；中共20大提出，「堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」。

這篇文章強調，中共20屆三中全會通過的「決定」強調「堅持和完善社會主義基本經濟制度」，其內涵包括了「公有制為主體」、「多種所有制經濟共同發展」等內容。中共在堅持基本經濟制度上的觀點是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，而中國基本經濟制度「寫入了憲法、黨章，成為全黨全社會的行動指引」。

文章指出，實踐充分證明，「只要堅持中國共產黨領導，只要堅持『公有制為主體』、多種所有制經濟共同發展」，社會主義制度的優越性不但不會削弱、而且會不斷增強，中共執政的基礎「不但不會動搖、而且會更加穩固」。

這篇文章強調，「兩個毫不動搖」是堅持和完善社會主義基本經濟制度的重要內容，是長久之策，過去沒有變，以後更不會變。中共總書記習近平指出，「我們必須亮明態度、決不含糊，始終堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持『兩個毫不動搖』」。

文章說，中國的「社會主義」性質和「國有企業的重要支柱作用」，決定了要「毫不動搖鞏固和發展公有制經濟。毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」（即「兩個毫不動搖」）。

這篇文章最後強調，深入學習貫徹中共20屆三中全會精神，堅持和完善社會主義基本經濟制度，「推動國有資本和國有企業『做強做優做大』，為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會」，就一定能為「推進中國式現代化」注入「澎湃動力」。

中共 經濟發展 胡錫進

延伸閱讀

陪同習近平見外賓有新面孔！大陸國家主席辦公室主任亮相

寫作教室／好讀與遣詞造句

踩雷？胡錫進停更 傳解讀三中私營經濟被禁言30天

何立峰解讀三中：發展新質非淘汰傳產、盲目追「高精尖」

相關新聞

駁菲外長言論 陸外交部：本區域不需要中程彈道飛彈

菲律賓外交部長馬納羅，30日在馬尼拉舉行「2＋2」會談後的新聞發布會上表示，美在菲部署中程彈道飛彈是為了增強菲自身防禦能...

方便外籍旅客乘車 北京地鐵擬推一卡通國際卡

大陸近期以一系列政策力推外國旅客訪陸，北京計劃推出一卡通國際卡「BEIJING PASS」，外籍人士可持BEIJING ...

美智庫二軌閉門會報告：避免台海危機兩岸 必須直接溝通

美國智庫「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）29日公布一份美、中、台三方學者舉行閉門會議後的報告指出，缺乏直接溝通造...

陪同習近平見外賓有新面孔！大陸國家主席辦公室主任亮相

中共二十屆三中全會前後，大陸國家主席習近平出席外事活動，陪同人員多了一張陌生臉孔。港媒星島日報「中國觀察」文章指出，習近...

人民日報評論重申中國經濟公有制為主體 打臉胡錫進

前環球時報總編輯胡錫進疑因錯誤解讀中共20屆三中全會決定中的公私營經濟體制表述，似遭中國當局全網禁言。中共官媒人民日報昨...

福建艦第三度海試完成 專家：「艦載機已登艦」

中國國防部上周證實，第三艘航空母艦福建艦7月進行第三次海試；環球時報引述軍事專家分析，第四、五次海試將更值得期待，福建艦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。