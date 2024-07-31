人民日報評論重申中國經濟公有制為主體 打臉胡錫進

前環球時報總編輯胡錫進疑因錯誤解讀中共20屆三中全會決定中的公私營經濟體制表述，似遭中國當局全網禁言。中共官媒人民日報昨天發表文章，直指20屆三中全會決定的內涵包括「公有制為主體」，且寫入憲法及黨章，形同打臉胡錫進。

中共20屆三中全會決定全文22日公布後，胡錫進23日發表文章解讀，與2013年中共18屆三中全會決定相較，20屆三中全會的決定中，沒有「公有制為主體」的表述。

胡錫進在文中說，仔細閱讀，人們很容易發現上述兩個決定之間，「圍繞公有制和非公有制經濟表述的明顯差異」。並指這種變化「無疑是歷史性的」。在新的決定中，「非公有制經濟與公有制經濟實現了真正的平等，不再區分誰是主體地位，誰才能發揮主導作用」、「是對所有誤讀、彷徨的回答」。

胡錫進疑因誤讀三中全會決定的經濟「公有制」而遭禁言的消息，29日在中國網路傳出，引發關注。人民日報30日即發表署名「仲音」、題為「堅持和落實『兩個毫不動搖』」的文章，內容對中國經濟的體制作出解讀及定調。

這篇文章指出，中共20屆三中全會審議通過的「決定」中，強調「堅持和完善社會主義基本經濟制度」，要求「堅持和落實『兩個毫不動搖』」、「促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展」。

文章提到，中共19屆四中全會將社會主義基本經濟制度概括為「公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，按勞分配為主體、多種分配方式並存，社會主義市場經濟體制等」；中共20大提出，「堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」。

這篇文章強調，中共20屆三中全會通過的「決定」強調「堅持和完善社會主義基本經濟制度」，其內涵包括了「公有制為主體」、「多種所有制經濟共同發展」等內容。中共在堅持基本經濟制度上的觀點是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，而中國基本經濟制度「寫入了憲法、黨章，成為全黨全社會的行動指引」。

文章指出，實踐充分證明，「只要堅持中國共產黨領導，只要堅持『公有制為主體』、多種所有制經濟共同發展」，社會主義制度的優越性不但不會削弱、而且會不斷增強，中共執政的基礎「不但不會動搖、而且會更加穩固」。

這篇文章強調，「兩個毫不動搖」是堅持和完善社會主義基本經濟制度的重要內容，是長久之策，過去沒有變，以後更不會變。中共總書記習近平指出，「我們必須亮明態度、決不含糊，始終堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持『兩個毫不動搖』」。

文章說，中國的「社會主義」性質和「國有企業的重要支柱作用」，決定了要「毫不動搖鞏固和發展公有制經濟。毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」（即「兩個毫不動搖」）。

這篇文章最後強調，深入學習貫徹中共20屆三中全會精神，堅持和完善社會主義基本經濟制度，「推動國有資本和國有企業『做強做優做大』，為非公有制經濟發展營造良好環境和提供更多機會」，就一定能為「推進中國式現代化」注入「澎湃動力」。