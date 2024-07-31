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再談漁船案 梁文傑：沒有官方協商 雙方還是把問題解決

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委梁文傑31日上網路節目專訪，揭露漁船案談判細節。圖為梁文傑先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑31日上網路節目專訪，揭露漁船案談判細節。圖為梁文傑先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）

金門漁船案30日雖然落幕，但政府在處理此事的各項環節上，仍留下諸多疑問，而陸委會副主委梁文傑31日在網路節目上透露，雙方是使用「通訊軟體」溝通。他更回應大陸國台辦的說法指出，「沒有九二共識，沒有官方協商，但是因為雙方都覺得有需要解決問題，所以還是把問題儘量把它解決了」。

梁文傑31日中午接受主持人黃光芹網路節目專訪，對於這次事件落幕的「轉折關鍵」，指出「沒有特別哪一個事情是關鍵」，這發生在2、3月份，也談了好多次，後來雙方等於在金門「不歡而散」，不過後來還是透過「通訊軟體」不斷溝通、磨合，對口主要是海巡署和「當事人所委託的人」。他表示，對他們（大陸）來說，「所謂的要讓福建跟台灣融合，金門其實是一個很重要的地方，但是因為這個事情沒有解決，他們也沒有辦法開放旅客到金門去」。

他指出，整件事情總之就是拉近距離，「問題大家都覺得說一定要解決才行」，梁強調，即使是昨天大陸國台辦發布聲明，說是沒有九二共識，所以沒有官方協商，「沒有九二共識，沒有官方協商，但是因為雙方都覺得有需要解決問題，所以還是把問題儘量把它解決了」。

梁文傑也表示，對方不相信台灣的司法，「或者是說他們不肯承認台灣有司法權」，這很麻煩，因為遺體是證物、翻覆的船也是證物，如果他們不承認我們的司法權，那遺體跟船我方想要還都沒辦法，因為都是扣押的證物，所以就必須要互相配合才行。

他以「警匪追逐」形容，指出若造成車子翻覆、死亡，就有刑事跟民事兩個部分，刑事就是「警車追逐有沒有執法過當的問題」，除了刑事之外，通常在台灣，警方都會給對方撫慰金，在民事上先做和解，「刑事的部分就刑事再說」，「這一次也一樣」。

他也坦言，「人死為大」，自己也去上香，昨天「算是比較好的結果」。至於刑事，還要等金門地檢署公布偵查結果，看是否起訴，對於陸方返回前說的要真相，梁文傑強調「我們也是在等檢察官的結果，他們所講的東西並對我來說並不是很意外，也不會覺得這有什麼不好的」。

就本次事件溝通，梁文傑表示，中間包含金門縣長、議員、副議長、議長都有跟對方溝通，還有立委陳玉珍。他也提到，陸委會跟海委會的立場「差不多是一致的」，一方面要把事情解決、不能夠讓它太激化。但是另外一方面必須要守住原則跟底線，就是海巡的執法不能夠打折，「不能為了兩岸關係，海巡以後不執法」。

就金門胡姓釣客、大進滿88號事件，梁文傑有重申立場，但強調「這一次的談判純粹就是針對0214，但是我們希望說這個事情圓滿落幕之後，雙方氣氛好一點，該放的人都要放回來」。

就兩岸局勢，梁文傑預判，大陸海警進來禁限制水域、宣示執法權，「這些事情我認為會繼續下去」，而且不會因為0214談判有結果就會停止。「我們現在只是在解決一個單一問題，未來他們海警船可能還是會來，這不會變，飛機軍艦還是會繞來繞去，這已經變成它們的既定政策，懲獨22條可能還會有更多的東西」。同時他也表示，我方政府「亮旅遊橙燈會比較長期」。

台海 海巡署 金門

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