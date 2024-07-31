快訊

高雄市調查處疑詐據點工作費 南機站約談逾10位「自家人」…調查官聽聞不意外

方文琳鬆口認「曾想當王傑女兒後母」：退出演藝圈都沒關係

清一色「全是男性」…創意私房449名被告遭帶回 警察、軍人、老師皆落網

中共政治局會議指需求不足 分析：經濟政策將加強

中央社／ 台北31日電

中共中央政治局30日召開會議分析當前中國經濟情勢，直指有效需求不足並要求宏觀政策持續加力。市場分析認為，官方意識到政策力道不足，後續會有更細緻措施，今年內並可望降息。

中共中央政治局會議指出，當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求不足，經濟運行出現分化，重點領域風險隱患仍然較多，新舊動能轉換存在陣痛。要增強經營主體活力，確實保障和改善民生，保持社會穩定，完成全年經濟社會發展目標任務。

香港經濟日報報導引述多名市場人士分析，這場會議顯示中國政府意識到內需不振的問題亟需解決，目前的財政政策支持力道不足，預計後續有更相應細緻措施。至於貨幣政策，預計今年內還將降息。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，相比中國國家統計局半年報指出「當前外部環境錯綜複雜，國內有效需求依然不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固」，政治局會議對經濟形勢的判斷更加嚴峻，而且直接點出外因、內需、結構、風險、動能等各方面隱憂，對應的政策支持和刺激力道預計將進一步加大。

華創證券投資顧問部總經理屈慶分析，政治局會議對經濟的判斷較4月更悲觀一些，但在這個判斷基礎上，基調感覺比4月份要積極更多，不但指明要擴大內需，及早準備並適時推出增量政策，也提到下半年改革發展穩定任務重。預料中國政府將在經濟領域著力。擴大內需、增加居民收入等項目，應會有具體措施。

至於貨幣政策方面，報導引述澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬分析，政治局會議提到振興消費和落後產能退出，暗示政策重點正從產業政策轉向內需，近期降息和超長期國債用於支持設備和消費品以舊換新，符合這個政策調整方向，但仍不足以確保5%的經濟成長目標，預計今年第4季還需降息一次。

ING大中華區首席經濟學家宋林表示，可能會進一步推出更多穩定房地產行業的政策，擴大以舊換新的政策，繼續增加對戰略性行業的投資。

意識 風險

延伸閱讀

賣不掉政府買…保交房 中政治局會議首提收購存量商品房

日本升息0.25%、強推美國降息成定局！資金湧入美債ETF 專家首推3標的

9月降息？基金巨擘先鋒潑冷水「沒那麼快」 股市展望沒債市好

台幣貶「央行不升息」原因曝！網笑再忍忍：熱錢這時來台

相關新聞

方便外籍旅客乘車 北京地鐵擬推一卡通國際卡

大陸近期以一系列政策力推外國旅客訪陸，北京計劃推出一卡通國際卡「BEIJING PASS」，外籍人士可持BEIJING ...

美智庫二軌閉門會報告：避免台海危機兩岸 必須直接溝通

美國智庫「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）29日公布一份美、中、台三方學者舉行閉門會議後的報告指出，缺乏直接溝通造...

人民日報評論重申中國經濟公有制為主體 打臉胡錫進

前環球時報總編輯胡錫進疑因錯誤解讀中共20屆三中全會決定中的公私營經濟體制表述，似遭中國當局全網禁言。中共官媒人民日報昨...

陪同習近平見外賓有新面孔！大陸國家主席辦公室主任亮相

中共二十屆三中全會前後，大陸國家主席習近平出席外事活動，陪同人員多了一張陌生臉孔。港媒星島日報「中國觀察」文章指出，習近...

福建艦第三度海試完成 專家：「艦載機已登艦」

中國國防部上周證實，第三艘航空母艦福建艦7月進行第三次海試；環球時報引述軍事專家分析，第四、五次海試將更值得期待，福建艦...

踩雷？胡錫進停更 傳解讀三中私營經濟被禁言30天

前環球時報總編輯胡錫進善於對中國公共議題發表言論，近日罕見在社交平台暫停更新文章。網路盛傳他被全網禁言至少30天，有網友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。