中共政治局會議指需求不足 分析：經濟政策將加強

中共中央政治局30日召開會議分析當前中國經濟情勢，直指有效需求不足並要求宏觀政策持續加力。市場分析認為，官方意識到政策力道不足，後續會有更細緻措施，今年內並可望降息。

中共中央政治局會議指出，當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求不足，經濟運行出現分化，重點領域風險隱患仍然較多，新舊動能轉換存在陣痛。要增強經營主體活力，確實保障和改善民生，保持社會穩定，完成全年經濟社會發展目標任務。

香港經濟日報報導引述多名市場人士分析，這場會議顯示中國政府意識到內需不振的問題亟需解決，目前的財政政策支持力道不足，預計後續有更相應細緻措施。至於貨幣政策，預計今年內還將降息。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，相比中國國家統計局半年報指出「當前外部環境錯綜複雜，國內有效需求依然不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固」，政治局會議對經濟形勢的判斷更加嚴峻，而且直接點出外因、內需、結構、風險、動能等各方面隱憂，對應的政策支持和刺激力道預計將進一步加大。

華創證券投資顧問部總經理屈慶分析，政治局會議對經濟的判斷較4月更悲觀一些，但在這個判斷基礎上，基調感覺比4月份要積極更多，不但指明要擴大內需，及早準備並適時推出增量政策，也提到下半年改革發展穩定任務重。預料中國政府將在經濟領域著力。擴大內需、增加居民收入等項目，應會有具體措施。

至於貨幣政策方面，報導引述澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬分析，政治局會議提到振興消費和落後產能退出，暗示政策重點正從產業政策轉向內需，近期降息和超長期國債用於支持設備和消費品以舊換新，符合這個政策調整方向，但仍不足以確保5%的經濟成長目標，預計今年第4季還需降息一次。

ING大中華區首席經濟學家宋林表示，可能會進一步推出更多穩定房地產行業的政策，擴大以舊換新的政策，繼續增加對戰略性行業的投資。