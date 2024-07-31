中共八一建軍前夕 習近平：建設穩固的邊海空防
中共中央政治局30日下午就推進現代邊海空防建設進行第16次集體學習。中共總書記習近平表示，要努力建設強大穩固的現代邊海空防，並指邊海空防是國家主權的重要標誌，且要加強中共中央集中統一領導。
新華社報導，這一次的中央政治局集體學習是在中共的八一建軍節前夕舉行，習近平在主持學習時發表講話。
習近平表示，邊海空防是國家主權的重要標誌、國家安全的重要門戶、國家發展的重要保障，中共歷來高度重視。從中共18大以來，中共加強黨政軍警民合力強邊固防，「有力捍衛了我國領土主權和海洋權益，維護了國家安全和發展戰略主動」。
習近平並說，當前世界百年變局加速演進，中國邊海空防內涵和外延發生深刻變化，影響因素更加錯綜複雜，邊海空防建設面臨新的機遇和挑戰。
他並提及，要強化全局統籌、強化科技賦能，也要協調推進邊海空防建設和沿邊沿海地區經濟社會發展，增進與有關國家睦鄰友好和務實合作。
習近平也說，要優化邊海防領導管理體制，完善跨軍地協調機制，加強相關法制建設。要做好國家空中交通管理工作，促進低空經濟健康發展。要優化人民防空建設模式，構建現代人民防空體系。
習近平表示，邊海空防涉及軍地多個部門、多個層級，要加強中共中央集中統一領導。
據新華社，中央軍委聯合參謀部黃繼忠就推進現代邊海空防建設問題進行講解，並提出工作建議。
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