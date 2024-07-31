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方便外籍旅客乘車 北京地鐵擬推一卡通國際卡

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
北京計劃推出一卡通國際卡「BEIJING PASS」。（圖／取自央視）
北京計劃推出一卡通國際卡「BEIJING PASS」。（圖／取自央視）

大陸近期以一系列政策力推外國旅客訪陸，北京計劃推出一卡通國際卡「BEIJING PASS」，外籍人士可持BEIJING PASS卡刷閘乘車。北京地鐵車站目前正配合其上線進行現場測試。

據北京日報報導，BEIJING PASS後續預計在「七站兩場」（七大火車站、兩座機場）的地鐵站內面向外籍人士發售。七站兩場及景點周邊車站，也增設中英文個性化廣播，車站適時啟用或切換中英文廣播，以減少外籍乘客問詢次數。北京地鐵公司並在8座車站試點配置多語種翻譯機，支持多國語言翻譯。

此外，為提升外籍乘客搭乘地鐵時的支付便利性，自6月1日起，北京地鐵所轄17條線路335座車站完成POS機鋪設，外籍乘客可通過POS機，使用外國銀行卡支付購票乘車。近期，持萬事達等外卡刷卡過閘、刷卡購買單程票、補票等服務也將逐步實現。

據央視報導，大陸國家移民管理局數據顯示，2024年上半年，大陸全國各口岸入境外國人1463.5萬人次，年增152.7%，適用免簽政策訪陸外國人854.2萬人次，年增190.1%，其中訪陸旅遊436.1萬人次，同比上升5.4倍，適用72／144小時過境免簽人數同比上升4倍。

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