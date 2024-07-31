習近平主持中共政治局集體學習：努力建設強大穩固的現代邊海空防

中共中央總書記習近平 30日主持政治局集體學習時發表重要講話強調，統籌國內國際兩個大局，推進現代邊海空防建設，是國防和軍隊現代化的內在要求，把握邊海空防新情況新特點新要求，強化使命擔當，創新思路舉措，狠抓工作落實，努力建設強大穩固的現代邊海空防。

新華社報導，中共中央政治局7月30日下午就推進現代邊海空防建設進行第十六次集體學習。習近平指出，以高水準安全保障高品質發展的應有之義，對以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業具有重要意義。要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，立足國家安全戰略和軍事戰略全域。

這次中央政治局集體學習在八一建軍節前夕舉行。中央軍委聯合參謀部黃繼忠同志就推進現代邊海空防建設問題進行講解，提出工作建議。中央政治局的同志認真聽取了講解，並進行了討論。

習近平在聽取講解和討論後發表了重要講話。他指出，邊海空防是國家主權的重要標誌、國家安全的重要門戶、國家發展的重要保障，中共歷來高度重視。

報導稱，十八大以來，中共中央堅持把邊海空防建設擺在治國理政重要位置，加強黨政軍警民合力強邊固防，領導實施邊海空防領導管理體制、力量結構、政策制度等一系列重大改革。指揮開展邊海空防一系列重大行動，有力捍衛大陸領土主權和海洋權益，維護國家安全和發展戰略主動。

習近平強調，當前，世界百年變局加速演進，中共邊海空防內涵和外延發生深刻變化，影響因素更加錯綜複雜，邊海空防建設面臨新的機遇和挑戰。要堅持系統觀念，強化全域統籌，提高衛國戍邊整體能力。

他說，要協調推進邊海空防建設和沿邊沿海地區經濟社會發展，加強基礎設施互聯互通和共建共用，打造既能有效維護安全又能有力支撐發展的邊海空防建設格局。要強化科技賦能，加強邊海空防新型手段和條件建設，構建邊海空防立體智慧管控體系。要增進同有關國家睦鄰友好和務實合作，為邊海空防建設營造良好周邊環境。

習近平指出，要認真貫徹三中全會精神，深化邊海空防重大問題研究，鞏固提升已有改革成果，抓好既定改革任務落實，加強後續改革籌畫，推動邊海空防建設創新發展。要堅持邊運行、邊改革、邊完善，優化邊海防領導管理體制，完善跨軍地協調機制，加強相關法制建設，確保邊海防各項工作規範有序、順暢高效。要做好國家空中交通管理工作，促進低空經濟健康發展。要優化人民防空建設模式，構建現代人民防空體系。

習近平強調，邊海空防涉及軍地多個部門、多個層級，要加強黨中央集中統一領導，發揮黨政軍警民合力強邊固防優勢，加強邊海空防建設軍地規劃銜接、任務對接、資源統籌，加強軍警民聯防指揮和行動協同，形成一盤棋，擰成一股繩。

他說，軍隊要積極主動同地方搞好溝通協調，中央和國家機關有關部門、地方黨委和政府要強化國防意識，認真履職盡責，不折不扣落實好建設和鞏固國防的各項任務。