金門快艇案 陸學者：出於人道關懷特殊處理個案

金門快艇案釀兩名大陸漁民死亡，兩岸代表昨天達成共識、簽署協商文件。大陸學者認為，這起事件的落幕是出於人道關懷精神，屬於單一偶發事件，兩岸互動仍需要「九二共識」。

上海東亞研究所副所長包承柯今天對中央社表示，兩名大陸漁民在金門快艇事件中喪生，這是人民非常關心的事情，拖了好長一段時間未能獲得妥善解決，有賴於民間人士積極地奔走兩岸，才得以落幕，算是令人欣慰的結果。

包承柯表示，這起事件可以落幕，主要是出於人道關懷精神，這是一個特殊案例的處理，屬於單一偶發事件，「我不認為它是兩岸問題的常態性解決方式，兩岸問題常態性解決方式還是應該有九二共識，要有兩岸同屬一個中國的認知」。

上海台灣研究所長倪永杰對中央社指出，這起事件拖了167天才有了結果，過程很曲折、很複雜，期間又遇到台灣政權人事交替；按理來說，倘若兩岸關係好，勢必可以獲得較快的處理，顯示目前兩岸關係欠佳。

倪永杰認為，這起事件落幕只是一個階段性結果，調查細節依然沒有對外公布，道歉看起來也是非正式性的，沒有文字書面公開道歉，這樣的做法「不到位」，「尤其關鍵的是，對於禁限制水域認定的放棄」，這些後續發展尚待觀察。

金門快艇案落幕後，胡姓釣客、漁船大進滿88號是否也得以順利返台？「我不太樂觀」，倪永杰表示，胡姓釣客、漁船大進滿88號等事情與金門快艇案是兩回事、兩個概念，金門快艇案有其特殊性。

倪永杰指出，倘若台灣對於大陸持續抱持「對抗」態度，兩岸互動難有進展，如同大陸國台辦對外發言所提到的，「關鍵仍在於體現一個中國原則的九二共識，核心是台灣方面要對兩岸同屬一個國家、同屬一個民族等基本事實有共同認知」。

倪永杰強調，作為一個台灣研究者，必須對於大陸委員會（陸委會）、海峽交流基金會（海基會）對外發言釋放善意表達肯定，軟性用字多少有些潤滑作用；不過在大方向、大環境、「對抗策略」沒有改變的情況下，這些小事情仍難改變現在的兩岸關係。

陸委會昨天發出聲明指出，「金門0214意外事件」歷經5個多月來兩岸交涉溝通，在30日達成共識，順利完成雙方協商文件的簽署等事宜，家屬對遇難者溺亡沒有意見，在完成有關司法程序後，已將遇難者遺體與船舶交付家屬及所有權人。