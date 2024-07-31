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中國外交部約見日本公使 對四方會談等會議表不滿

中央社／ 台北31日電

中國外交部亞洲司司長劉勁松昨天約見日本駐中使館首席公使橫地晃，針對日方在日美外交安全「2+2」會議、美日印澳「四方安全對話」外長會等的言論，提出嚴正交涉，表達強烈不滿。

劉勁松表示，日方對中方的抹黑攻擊與推進兩國戰略互惠關係的表態矛盾，中方敦促日方停止就中國內政事務說三道四，停止夥同某些國家搞「小圈子」製造對抗，與中方相向而行，維護雙邊關係政治基礎，真正把戰略互惠關係落到實處。

據中國外交部網站消息，橫地晃稱，日方堅持遵循1972年日中聯合聲明處理台灣議題的立場沒有變化，願推進兩國戰略互惠關係。

據日本駐中使館網站消息表示，橫地晃說明日本政府的立場，並根據日本立場就有關中國的各種課題再次提出交涉，雙方還就日中關係以及共同關心的問題交換意見。

美日外交與國防部長2+2會談28日在東京舉行，會後發表聲明，直指中國是最大的戰略挑戰，並重申台海和平穩定的重要性。同時對中國「持續並迅速擴張核武庫」表達憂心，指中方這類行動「意圖不透明」，且儘管已有公開的證據，中國仍拒絕承認。

美國、日本、澳洲和印度合作的「四方安全對話」（Quad）29日在東京舉行外長會議，4國外交首長針對南海局勢表達「嚴正關切」，以未點名的方式斥責北京。

外交部 日本 東京

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