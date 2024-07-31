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中國網友藉委內瑞拉街頭抗議 含蓄批評北京專制

中央社／ 台北31日電

委內瑞拉爆發針對總統大選結果的街頭抗議，中國網路社群也出現藉此含蓄批評北京的專制制度的言論；有網友留言「委國肯定沒有貫徹全過程民主」、「全世界沒大選的國家屈指可數」以及「自己的權益需要自己爭取和維護」等。

委內瑞拉近日舉行總統大選，儘管有愈來愈多證據顯示反對派取得了壓倒性勝利，但現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）仍宣布在戰況膠著的大選中勝出，促使全國各地群眾上街抗議。

美國之音今天報導，中國不少網友藉有關這次選舉的新聞委婉地批評中國的專制政治體制。

一位網友在微博留言，「他們居然還有大選我是萬萬沒想到的，」 另一人則回應：「全世界沒大選的國家屈指可數」。

還有一位網友諷刺地寫下「為什麼他們還有大選啊，肯定沒有貫徹全過程民主」 。

「全過程民主」是中國領導人習近平2019年首次提出的概念。北京在近年的政治宣傳中稱中國的「全過程民主」是一種有別於西式民主的、更為全面的民主體制，以此為自己的統治辯護。

其它網友陸續對抗議民眾表達了支持。有人留言，「自己的權益需要自己爭取和維護」、「早晚的事，民眾不能一直被欺騙」。

根據「經濟學人」的研究機構發布的2023年全球民主指數，委內瑞拉在近170個國家和地區中排名142。中國排名148。

關於委內瑞拉大選，美國政府和中國政府對馬杜洛所謂的勝選作出了截然不同的反應。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對選舉結果表達了嚴重關切，呼籲計票過程透明化。

習近平則對馬杜洛表達了祝賀，指「中方將一如既往堅定支持委方維護國家主權、民族尊嚴、社會穩定的努力，堅定支持委方反對外部干涉的正義事業」。

大選 馬杜洛

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