陸外交部亞洲司長約見日公使 對美日2+2及四邊機制言行嚴重關切

據大陸外交部網站，大陸外交部亞洲司司長劉勁松昨39日約見日本駐華使館首席公使橫地晃，針對日方在日美外交安全「2+2」會議、「延伸威懾」部長會、美日印澳「四邊機制」外長會等會議期間涉華消極言行及會議文件中的諸多謬論、危險動向、虛假敘事提出嚴正交涉，表達嚴重關切和強烈不滿。

劉勁松指出，日方對中方的抹黑攻擊同推進兩國戰略互惠關係的表態自相矛盾，中方敦促日方樹立客觀理性對華認知，停止就中國內政事務說三道四，停止夥同某些國家搞「小圈子」製造對抗，同中方相向而行，維護雙邊關係政治基礎，真正把戰略互惠關係落實。

橫地稱，日方堅持遵循1972年日中聯合聲明處理台灣問題的立場沒有變化，願推進兩國戰略互惠關係。

美日外交與國防部長2+2會談7月28日在東京舉行，並於會後發表聲明稱中國是最大的戰略挑戰，重申台海和平穩定的重要性。同時對中國「持續並迅速擴張核武庫」表達憂心，指中方這類行動「意圖不透明」，儘管已有公開的證據，中國仍拒絕承認。

美日印澳「四邊機制」（Quad）外長會議則於7月29日在東京舉行。會後聯合聲明中提出，四國強烈反對任何試圖以武力或脅迫改變現狀的單方面行動。同時，四國也表明反對任何國家將爭議海域區域軍事化，以及透過海警和海上民兵脅迫他國船隻的行為。