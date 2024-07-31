港特派員公署批美領事妄議香港：自由不是無邊界、無底線

大陸外交部駐港特派員公署發布新聞稿，針對美國駐港總領事梅儒瑞接受採訪妄議香港事務，攻擊香港權利與自由受到侵蝕，鼓譟所謂「寒蟬效應」，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿，予以嚴厲譴責。發言人稱，自由並非沒有邊界，香港進入由治及興的新階段，正是因為那些別有用心者已失去了打砸搶燒的「自由」。

發言人強調，身為美政府駐港代表，梅儒瑞總領事理應恪守領事官員基本職業操守和行為準則，多做促進港美合作的實事，而​​不是花心思編造謊言，攻擊唱衰香港。我們奉勸梅儒瑞總領事恪守本分，改弦更張，儘早放棄「以港遏華」用心，立即停止插手香港事務和中國內政！

發言人表示，香港國安法和特區《維護國家安全條例》制定實施後，香港社會重回安定，市民依法應享有的各項權利均獲得實際保障。世界上沒有絕對的自由，自由從來不是無邊界、無約束、無底線的。香港發生了天翻地覆的新變化，進入了由治及興的新階段，正是因為那些別有用心者已失去了打砸搶燒的「自由」，失去了衝擊立法會的「自由」，更失去了勾結外部勢力反中亂港的「自由」！

上任三個月的外交部駐港公署特派員崔建春昨天上午適巧也會見中外傳媒回答提問。據香港文匯報，他重申，法治是香港的「金漆招牌」，他認為，公民社會除了強調個人權利之外，還要重視公民責任和守法意識，「法治很重要，如果沒有法治，就沒有民主」。

崔建春表示，自己上任三個月已經見過62個駐港領事，沒有一個反對香港國安法，亦沒有領事支持制裁香港官員。對比其他國家及地區，香港國安法和《維護國家安全條例》是「良法」、「善法」。他批評，美國公然干預香港事務、中國內政，而對特區官員的制裁更加是毫無道理，「這明明就是欺負人，不能說你個大就欺負人」，認為相互制裁的結局只會造成「兩敗俱傷」，不符合雙方發展利益。

據港媒報導，崔建春並表示，上任初期他曾會晤梅儒瑞，兩人差不多談了近兩小時，雖然部分範圍有不同意見，但他形容雙方談得很好。他指出，「梅儒瑞關注『民主派人士』，他們用『民主派人士』這字眼，我想在香港我們不用這個字眼，你明白我的意思，但不論雙方的分歧，溝通和對話是重要的。」