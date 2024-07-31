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實現祖國完全統一 宋濤：進一步掌握戰略主動

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國台辦主任宋濤。（圖／大陸國台辦官網）
大陸國台辦主任宋濤。（圖／大陸國台辦官網）

大陸國台辦主任宋濤30日在「黨員幹部講黨紀學習教育專題黨課」上表示，要把堅決貫徹落實習近平總書記重要指示批示和黨中央決策部署作為嚴守黨的政治紀律重要體現，深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持主動作為、守正創新，進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動。

大陸國台辦官網發布，宋濤指出，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。要以黨的政治建設為統領，強化政治忠誠、堅定理想信念、勇於擔當實幹。

他強調，強化政治忠誠，要不斷提升政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，做到絕對忠誠、絕對可靠、絕對純潔；堅定理想信念，要牢固樹立正確世界觀、人生觀、價值觀，提高思想覺悟、精神境界；勇於實幹擔當，要培養實幹擔當的政治意識，提升實幹擔當的能力水準，樹立實幹擔當的用人導向，以實際行動堅定擁護「兩個確立」，堅決做到「兩個維護」。

宋濤指出，要深化黨紀學習教育，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去。把開展黨紀學習教育作為重要政治任務，聚焦學習重點、堅持問題導向、注重實際效果，推動黨紀學習教育常態化、長效化。

他表示，要以案為鑑、警鐘長鳴，不斷增強紀律意識、規矩意識。要把學習教育成果轉化為遵規守紀的高度自覺，轉化為淨化政治生態的有效舉措和幹事創業的強大動力。

他說，要推進作風建設全面提升，鍥而不捨落實中央八項規定精神，堅決防止「四風」問題隱形變異、反彈回潮。要引導廣大黨員幹部在遵規守紀前提下，安心工作、放手幹事，銳意進取、積極作為，凝聚推進祖國統一、民族復興的強大動力和合力。

宋濤強調，要以忠誠乾淨擔當的狀態堅決貫徹落實黨中央對台工作決策部署，奮力推進祖國統一進程。要把堅決貫徹落實習近平總書記重要指示批示和黨中央決策部署作為嚴守黨的政治紀律重要體現，深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持主動作為、守正創新，進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動。

要堅持和加強黨對對台工作的全面領導，以自我革命精神加強黨的建設，以改革創新精神提升對台工作，為以中國式現代化推進強國建設、民族復興偉業作出更大貢獻。

宋濤在黨課前一併向全體黨員幹部傳達黨的二十屆三中全會精神。中央台辦領導班子成員，機關全體黨員幹部，事業單位班子成員參加。

宋濤 幹部 意識

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