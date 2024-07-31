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福建艦 將進入「艦機適配」海試

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸第三艘航空母艦「福建艦」完成第三次海試，環球時報引述軍事專家分析三次海試中，艦載機已經上艦。（新華社）
大陸第三艘航空母艦「福建艦」完成第三次海試，環球時報引述軍事專家分析三次海試中，艦載機已經上艦。（新華社）

大陸國防部上周證實，第三艘航空母艦福建艦七月進行第三次海試。環球時報引述軍事專家分析，第四、五次海試將更值得期待，福建艦將進入「艦機適配」階段，各型艦載機（配備於航母的航空器）很有可能上艦。

陸軍事專家傅前哨指出，五月以來，福建艦連續進行三次試航，平均每月一次且續航時間越來越長，這表明福建艦海試進程順利，每階段海試內容都不一樣。第一次海試只有八天，主要測試航母動力、電力系統等。接下來的海試，主要測試艦載設備及艦機適配模擬。

另有軍事專家稱，航母在海試時，必然要搭載艦載機，因為需要進行配重試驗，確保機位平衡。這意味在第三次福建艦海試中，艦載機已上艦。

傅前哨判斷，下階段海試中，不同類型的艦載機會上艦，以便測試航母的攔阻彈射系統，也意味著航母平台自身通過多次檢測「達標」，從而轉入「艦機適配」階段。據此前消息，福建艦將會搭載多型新型艦載機，只有在航母上進行試飛，才能最終定案。

福建艦首次海試於五月一日至八日進行，試航期間，福建艦完成了動力、電力等系統設備一系列測試；第二次海試則在五月下旬至六月上旬；第三次海試在七月進行，大陸國防部發言人張曉剛表示，福建艦開展相關試驗，是建造過程中的正常安排，下步還將根據航母建造進展情況，逐步展開後續試驗項目。

國防部 福建 陸軍

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