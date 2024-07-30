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認「經濟發展遇到一些困難、問題」 習近平強調：經過努力可克服

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
習近平26日在中南海召開黨外人士座談會發言持續強調，要「用實實在在的高質量發展成效唱響中國經濟光明論」。圖為習近平近期在三中全會上作重要講話畫面。圖／取自央視新聞畫面
習近平26日在中南海召開黨外人士座談會發言持續強調，要「用實實在在的高質量發展成效唱響中國經濟光明論」。圖為習近平近期在三中全會上作重要講話畫面。圖／取自央視新聞畫面

央視報導，中共中央26日在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各黨外人士意見和建議。該會議由習近平主持，習近平發言指出，當前中國經濟發展遇到一些困難和問題，是發展中、轉型中的問題，經過努力是完全可以克服的。他再度提出，要「用實實在在的高質量發展成效唱響中國經濟光明論。」

中共中央政治局常委李強王滬寧、蔡奇、丁薛祥出席座談會。其中，李強介紹了關於下半年經濟工作的有關考慮。其他出席人物還有石泰峰、劉國中、何立峰、張國清、吳政隆與中共中央、國務院有關部門負責人等。

習近平強調，當前中國經濟發展遇到一些困難和問題，是發展中、轉型中的問題，經過努力是完全可以克服的。「我們要堅定發展信心，保持戰略定力，積極主動應對問題和挑戰，用實實在在的高質量發展成效唱響中國經濟光明論。」

習近平也指出，上半年各民主黨派中央和無黨派人士聚焦因地制宜發展新質生產力、暢通國內大循環、提升國家創新體系整體效能、推進人工智慧與經濟社會融合發展、緩解地方財政困難等建言獻策，持續開展長江生態環境保護民主監督，為中共中央科學決策提供了重要參考。他代表中共中央表達衷心感謝。

最後，習近平對黨外人士提出三點希望：一是引導廣大成員和所聯繫群眾深刻把握進一步全面深化改革的重大意義、重大原則和重大舉措，把中共中央決策部署轉化為社會各界的共同意志和自覺行動；二是切實把思想認識統一到中共中央關於經濟形勢的分析判斷上；三是繼續為實現經濟社會發展目標獻計出力。

報導指出，出席會議並發言黨外人士有：民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍、無黨派人士代表歐陽昌瓊。

中共 李強 王滬寧 經濟發展 習近平

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