美日強化核威懾合作 陸外交部：奉勸美日摒棄冷戰思維

近期在美日外長防長「2+2」會議中對中國持續快速擴展核武庫表示擔憂，並召開「延伸威懾」首次部長會議。大陸外交部發言人林劍30日在記者會上表示，「延伸威懾」系冷戰產物，美日強化核威懾合作將刺激地區的緊張局勢，加劇核擴散與核衝突風險。中方奉勸美日摒棄冷戰思維。

林劍指出，中方奉行不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦核戰略，始終將自身的核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何人搞軍備競賽。任何國家只要不對中國使用或威脅使用核武器，就不會受到中國核武器的威脅。

林劍稱，日本長期以核爆受害國自居，宣揚建立無核武器世界，實際上卻享受美國的「核保護傘」，強化「延伸威懾」，謀求所謂的「核遏制力」。日方有必要就其言行不一給全世界一個交代。

林劍說，中方奉勸美日切實降低核武器在國家和集體安全政策中的作用，以實際行動促進戰略穩定，維護地區和平與安全。

他指出，「我們敦促日方反躬自省戰略安全政策，切實履行《不擴散核武器條約》規定的無核武器國家義務，遵守『無核三原則』承諾，不以任何形式尋求核武器。」

綜合外媒報導，美外長防長「2+2」會議中「延伸威懾」首次部長會議，向外展示美日在提高同盟威懾力與應對力的緊密合作，劍指中國及北韓。日本外相上川陽子及防長木原稔指出，日美要不斷強化同盟及合作，提高威懾力，守護國際秩序及印太戰略。

大陸外交部軍控司司長孫曉波22日在《不擴散核武條約》第11次審議大會第二次籌備會上表示，中方倡議五核國談判締結「互不先使用核武條約」或發表相關政治聲明。並敦促美國摒棄「核共享」和「延伸威懾」安排，撤回在境外部署的核武器，放棄發展部署全球反導系統，立即停止在亞太地區部署陸基中導。