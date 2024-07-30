快訊

奧運羽球／麟洋配輕取美國！分組賽3連勝成「D組唯一不敗」 晉級8強機會大

奧運桌球／連3局演逆轉秀 「小林同學」林昀儒直落4闖男單16強

奧運游泳／「蝶王」確定晉級！王冠閎總排名第8飛進準決賽 挑戰決賽第一人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

停止發文？陸網傳胡錫進遭噤聲 疑因三中全會言論被禁言

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸環球時報前總編輯胡錫進自7月27日後即停止在更新文章。圖／取自澎湃新聞
大陸環球時報前總編輯胡錫進自7月27日後即停止在更新文章。圖／取自澎湃新聞

善於對大陸公共議題發表言論的大陸前《環球時報》總編輯胡錫進近期社交平台暫停更新文章，網上盛傳他被禁言，港媒星島日報引述胡錫進30日回應稱「我個人不想說什麼，您看網上的東西就行了，請理解。」此前有網友推測胡錫進遭禁言語與發表與三中全會言論有關。

胡錫進自2021年底從《環球時報》退休後，幾乎天天在微博、微信公眾號等社交平台針對熱點問題發表文章，上至中央政策，下至炒A股、地方社會新聞，有時候一天兩三篇，其微博帳號粉絲近2,500萬。而其在網路累積的聲量也使其成為大陸網路意見領袖。

不過，目前胡錫進微博顯示，最新一則貼文是在27日下午4時4分，內容是評論中信建設實習生炫富行為及其背後可能牽涉的腐敗。隨後三天，胡錫進微博罕見地停止更新，引發社交媒體的熱議。

此外，也有大陸網友發現，胡錫進的抖音、頭條均已停更四天。還有網友發截圖稱，快手平台顯示胡錫進已被禁言。

星島日報報導，胡錫進22日在微信公眾號發表標題為《〈決定〉取消『公有制為主體』的表述，是歷史性變化》文章 ，提出三中全會的《決定》中取消「公有制為主體」的表述，這種變化無疑是歷史性的。

胡錫進認為，前述變化代表非公有制經濟與公有制經濟實現真正的平等，不再區分誰是主體地位，誰才能發揮主導作用。「中國社會對各種所有制關係的認知、態度以及敘事方式都將向前邁出一大步。」不過，該言論引起議論，有網友批評該看法違反中共憲法與黨章。隨後該文章被刪去。

中共 公眾號 微信 抖音 社交 胡錫進

延伸閱讀

陸歌手朝聖巴黎奧運！ 「一句話」惹怒陸網被炎上

何立峰談新質生產力：需要「兩隻手」齊發力 避免造成產能過剩

超仙！劉詩詩現身巴黎奧運 「絕美生圖」引網友暴動

港媒：後拜登時代 中國以合縱連橫戰略應對美國

相關新聞

停止發文？陸網傳胡錫進遭噤聲 疑因三中全會言論被禁言

善於對大陸公共議題發表言論的大陸前《環球時報》總編輯胡錫進近期社交平台暫停更新文章，網上盛傳他被禁言，港媒星島日報引述胡...

認「經濟發展遇到一些困難、問題」 習近平強調：經過努力可克服

央視報導，中共中央26日在中南海召開黨外人士座談會，就當前經濟形勢和下半年經濟工作聽取各黨外人士意見和建議。該會議由習近...

中國貿促會：歡迎中美企業共同推動中美供應鏈合作

央視新聞報導，中國貿促會舉辦的中美經貿合作論壇29日在紐約舉行，有300餘位中美企業及商協會代表出席論壇。中國貿促會會長...

美日強化核威懾合作 陸外交部：奉勸美日摒棄冷戰思維

近期在美日外長防長「2+2」會議中對中國持續快速擴展核武庫表示擔憂，並召開「延伸威懾」首次部長會議。大陸外交部發言人林劍...

何立峰談新質生產力：需要「兩隻手」齊發力 避免造成產能過剩

中共官媒人民日報今天刊登中國國務院副總理何立峰的文章，指三中全會要求因地制宜發展「新質生產力」，需要有為政府和有效市場「...

陸外交部宣布 中非合作論壇9月4日至6日在京舉行

大陸外交部發言人華春瑩30日宣布，2024年中非合作論壇峰會將於9月4日至6日在北京舉行。這次峰會主題為「攜手推進現代化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。