停止發文？陸網傳胡錫進遭噤聲 疑因三中全會言論被禁言

善於對大陸公共議題發表言論的大陸前《環球時報》總編輯胡錫進近期社交平台暫停更新文章，網上盛傳他被禁言，港媒星島日報引述胡錫進30日回應稱「我個人不想說什麼，您看網上的東西就行了，請理解。」此前有網友推測胡錫進遭禁言語與發表與三中全會言論有關。

胡錫進自2021年底從《環球時報》退休後，幾乎天天在微博、微信公眾號等社交平台針對熱點問題發表文章，上至中央政策，下至炒A股、地方社會新聞，有時候一天兩三篇，其微博帳號粉絲近2,500萬。而其在網路累積的聲量也使其成為大陸網路意見領袖。

不過，目前胡錫進微博顯示，最新一則貼文是在27日下午4時4分，內容是評論中信建設實習生炫富行為及其背後可能牽涉的腐敗。隨後三天，胡錫進微博罕見地停止更新，引發社交媒體的熱議。

此外，也有大陸網友發現，胡錫進的抖音、頭條均已停更四天。還有網友發截圖稱，快手平台顯示胡錫進已被禁言。

星島日報報導，胡錫進22日在微信公眾號發表標題為《〈決定〉取消『公有制為主體』的表述，是歷史性變化》文章 ，提出三中全會的《決定》中取消「公有制為主體」的表述，這種變化無疑是歷史性的。

胡錫進認為，前述變化代表非公有制經濟與公有制經濟實現真正的平等，不再區分誰是主體地位，誰才能發揮主導作用。「中國社會對各種所有制關係的認知、態度以及敘事方式都將向前邁出一大步。」不過，該言論引起議論，有網友批評該看法違反中共憲法與黨章。隨後該文章被刪去。