何立峰談新質生產力：需要「兩隻手」齊發力 避免造成產能過剩

中共官媒人民日報今天刊登中國國務院副總理何立峰的文章，指三中全會要求因地制宜發展「新質生產力」，需要有為政府和有效市場「兩隻手」共同發力，並避免重覆建設造成產能過剩、資源浪費。

人民日報今天刊登何立峰題為「健全因地制宜發展新質生產力體制機制（學習貫徹黨的20屆三中全會精神）」的文章，提到上述看法。

這篇文章指出，中共20屆三中全會要求「健全因地制宜發展新質生產力體制機制」，並作出部署。發展「新質生產力」是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，是推進中國式現代化的重大戰略舉措。

文章提到，2023年中國國內生產毛額（GDP）超過126兆元人民幣、人均1.27萬美元，位居中等收入國家前列。但同時要看到，「中國發展不平衡不充分問題仍然突出，科技創新能力還不強，收入分配差距仍然較大，資源環境約束趨緊，傳統生產力和增長模式的局限性日益凸顯」。

這篇文章指出，全球科技創新進入空前密集活躍時期，新一代資訊技術、生物科技等，影響大國競爭格局。同時，美國等西方國家不遺餘力對中國打壓遏制，力圖與中國脫鉤斷鏈。

文章又指，中國傳統產業存在「大而不強」、「全而不精」，部分領域「產能冗餘」等問題，要通過深化改革，讓傳統產業「煥發新機」，這包括用數位智慧技術和綠色技術改造提升傳統產業。

文章又提到，要全面準確把握發展新質生產力的要求，強調發展新質生產力的同時，也要堅守實體經濟，不能忽視或放棄傳統產業。發展新質生產力不是盲目求新、把傳統產業當作低端或過時產業而簡單退出，否則會造成產業斷層。傳統產業透過科技轉型升級，也能形成新質生產力。

文章表示，發展新質生產力「要因地制宜，不能一哄而上」，必須充分考慮不同區域、不同產業的實際情況，不能盲目跟風，也不能急於求成。經濟基礎雄厚、科研力量強大、創新環境優越的地方，能快則快；條件暫不具備的地方，步伐要慢一點、穩一點。

文章又強調，發展新質生產力要有為政府和有效市場「兩隻手」共同發力，不能越位或缺位。政府可以在科學布局、政策引導、規則制定、財稅支持等方面更好發揮作用，營造鼓勵創新的良好氛圍，避免重覆建設造成產能過剩、資源浪費。

市場機制是推動科技和產業創新的重要驅動力，要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，強化企業科技創新主體地位，使各類企業成為發展新質生產力的主力軍。

文章最後指出，要堅持開放創新，不能閉門造車，在全球範圍內高效引入優質資本、關鍵資源、先進技術、拔尖人才等。