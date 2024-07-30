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被控替中國監視異議人士 學者王書君29日紐約受審

中央社／ 台北30日電

美籍中國學者王書君2022年被指控協助中共監視在美國的異議人士。王書君29日在紐約出庭受審，遭控罪名為充當中國代理人。若遭定罪，恐將面臨最高25年徒刑。

據路透社29日報導，王書君當天在紐約布魯克林（Brooklyn）出庭受審，遭控罪名為充當中國代理人，在中國情報官員的指示下，監視美國境內反對中國共產黨的活動人士。

布魯克林聯邦檢察官表示，已加入美國國籍的王書君，利用在紐約華人民主社群中的領導角色，收集有關活動人士的資料，並與中國國家安全部的4名官員分享情報。

一名檢察官表示，自2005年到2022年，中國國安部官員要求王書君鎖定香港民運人士、台獨倡導者，及支持維吾爾及西藏的人士為目標。

檢察官席塞（Ellen Sise）對陪審員表示，王書君將自己描繪成學者、活動家、反對中國政府的民主倡導者，但實際上，被告王書君充當中國政府的非法特工，多年來一直在監視紐約人。

王書君的辯護律師馬古利斯-奧努瑪（ZacharyMargulis-Ohnuma）則表示，王書君與情報官員談及民主運動，是為了爭取他們的支持，促進社會變革，並非情報官員代理人。

他提到，王書君曾與1名國安部官員合照，顯示王書君並沒有試圖隱瞞與國安部官員之間的互動。「王書君一生致力於透過和平手段，推動一個自由民主的中國。」

報導表示，若罪名成立，王書君將面臨最高25年徒刑。他的4名共同被告仍然在逃。

國安 紐約 美國

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