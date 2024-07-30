英國最大中國研究所面臨被訴 因拒透露資金用途

英國非營利組織「英中透視」關切倫敦國王學院「劉氏中國研究所」中國資金用途，但在根據資訊自由法要求揭露資訊未果後，已向初級法庭起訴，盼能進一步爭取資訊公開。

美國之音今天報導，劉氏中國研究所（Lau ChinaInstitute）是英國最大的中國問題研究中心，99.9%的資金來自香港單一捐贈者劉鳴煒。劉鳴煒曾在倫敦國王學院取得法律學士和博士學位，先後向國王學院捐贈了至少1100萬英鎊（約新台幣4億7000萬元）。

劉鳴煒的父親、香港富豪劉鑾雄在2014年因洗錢和賄賂罪被澳門法院判刑，但這並未影響劉氏中國研究所的籌備和發展。

報導指出，劉鳴煒曾擔任香港政府顧問，並參與針對香港青年的統戰活動，在一個由中國共產黨統戰部門監督的組織內擔任正式職務。

劉氏中國研究所主任布朗（Kerry Brown）在2020年因「講好中國故事，傳播中國聲音」獲得中國政府智庫頒發的獎項。他經常在中國官方媒體上發表文章。

近期非營利組織「英中透視」（UK-ChinaTransparency）公布了一份關於劉氏中國研究所的研究報告，批評該研究所跟中國關係密切，尤其是來自中國的資金用途值得關注。

「英中透視」根據資訊自由法（FOI）要求國王學院公開有關劉鳴煒捐贈的條款和限制，是否對研究所負責人的任命有任何要求，以及劉氏與研究所的具體合作情況，但是國王學院沒有披露這些資訊。

倫敦國王學院發言人對美國之音說：「根據我們維護和保護學術自由的職責，以及我們健全的倫理審查和接受捐贈政策，國王學院全球事務學院所有研究所的運作都完全獨立於捐贈者，捐贈者對研究所進行的任何研究重點沒有任何影響力」。

隨後「英中透視」向英國資訊專員辦公室提出申訴，資訊專員表示支持國王學院的立場。「英中透視」已向初級法庭（First-tier Tribunal）起訴倫敦國王學院劉氏中國研究所，以進一步爭取資訊公開。

布朗去年10月曾接受美國之音訪問，當時表示，國王學院的同事們非常清楚與中國學生交流中出現的問題，而且並不天真。他認為，理解和傾聽在英中國學生的聲音非常重要，因為他們是學術社群的重要組成部分。同時，他也強調，與中國的合作仍是必要的，尤其是在生命科學和醫學研究等領域，因為這些是全球共同面臨的問題。

今年4月，時任英國副首相陶敦（Oliver Dowden）說，英國政府將對英國高等院校進行更加嚴格的監督，從而加強對敏感技術的保護，並減少對外國資金的依賴。這項措施旨在防止國家安全受到外來干預，特別是來自像中國這種「無視基於規則的國際秩序」的國家。

當時「高等教育言論自由法案」（Higher EducationFree Speech Act）被視為是重要的工具。但工黨政府7月29日宣布停止該法案的實施，以確保高等教育領域的「財務狀況穩定」。