港媒：後拜登時代 中國以合縱連橫戰略應對美國

香港媒體報導，在中國和美國關係進入「後拜登時代」及美國總統大選出現轉折變化之際，中方正利用美國盟友對「川普歸來」的憂慮，在全球推動合縱連橫的外交攻勢，以應對美國的遏制。

香港經濟日報今天刊文指出，美國總統大選出現了戲劇性轉折，包括總統拜登（Joe Biden）宣布退選，前總統川普（Donald Trump）中槍後加強了「川普歸來」的訊號，這種情況牽動了國際局勢和中美關係，出現了中美關係進入「垃圾時間」的說法。

文章表示，所謂的「垃圾時間」，是形容中美關係缺乏實質性進展的消極狀態，這個概念最近也被來形容「後拜登時代」的中美關係走向。

文章指出，去年「習（近平）拜會」以來，中美關係走出了過去幾年持續對抗的局面，進入一個相對穩定的時期。不過，隨著美國大選進入白熱化，拜登政府對中國陸續推出了新的遏制性舉措。

就在中國還來不及有更多回應之際，美國大選就出現了上述戲劇性轉折。

文章分析，面對美國總統選情出現如此轉折的變化，中國此時是作壁上觀，不輕舉妄動，等待機會。

但沉寂狀態也並非是無可作為，當全球都在為「川普歸來」準備之際，中國的外交場合也格外繁忙。比如，上週中國迎來兩位稀客，一位是烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba），另一位是加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）。

文章表示， 2018年發生「孟晚舟事件」後，中加關係跌入谷底，這次趙美蘭訪問中國，透露出緊急修補雙邊關係的味道，相信也與美國大選的風雲變幻有關。

文章指出，相信中國已經明白，無論下一任美國總統是誰，對中國的政策都不會有根本性轉變，但美國的盟友卻要作出完全不同的打算。

文章稱，川普的「美國優先主義」此時給了中國更多空間在外交上合縱連橫，發揮世界穩定器的角色，藉此修補與西方國家的關係。