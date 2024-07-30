快訊

台北地院「第1件」反滲透法判決出爐！法官寫出濃濃政治味

出席IPAC 賴總統：中國錯誤詮釋2758號決議 為建構武力犯台依據

獨／北捷默默測試新閘門被直擊！網嗨這功能「等好久了」 官方回應新進度

港媒：後拜登時代 中國以合縱連橫戰略應對美國

中央社／ 香港30日電

香港媒體報導，在中國和美國關係進入「後拜登時代」及美國總統大選出現轉折變化之際，中方正利用美國盟友對「川普歸來」的憂慮，在全球推動合縱連橫的外交攻勢，以應對美國的遏制。

香港經濟日報今天刊文指出，美國總統大選出現了戲劇性轉折，包括總統拜登（Joe Biden）宣布退選，前總統川普（Donald Trump）中槍後加強了「川普歸來」的訊號，這種情況牽動了國際局勢和中美關係，出現了中美關係進入「垃圾時間」的說法。

文章表示，所謂的「垃圾時間」，是形容中美關係缺乏實質性進展的消極狀態，這個概念最近也被來形容「後拜登時代」的中美關係走向。

文章指出，去年「習（近平）拜會」以來，中美關係走出了過去幾年持續對抗的局面，進入一個相對穩定的時期。不過，隨著美國大選進入白熱化，拜登政府對中國陸續推出了新的遏制性舉措。

就在中國還來不及有更多回應之際，美國大選就出現了上述戲劇性轉折。

文章分析，面對美國總統選情出現如此轉折的變化，中國此時是作壁上觀，不輕舉妄動，等待機會。

但沉寂狀態也並非是無可作為，當全球都在為「川普歸來」準備之際，中國的外交場合也格外繁忙。比如，上週中國迎來兩位稀客，一位是烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba），另一位是加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）。

文章表示， 2018年發生「孟晚舟事件」後，中加關係跌入谷底，這次趙美蘭訪問中國，透露出緊急修補雙邊關係的味道，相信也與美國大選的風雲變幻有關。

文章指出，相信中國已經明白，無論下一任美國總統是誰，對中國的政策都不會有根本性轉變，但美國的盟友卻要作出完全不同的打算。

文章稱，川普的「美國優先主義」此時給了中國更多空間在外交上合縱連橫，發揮世界穩定器的角色，藉此修補與西方國家的關係。

川普 美國大選

延伸閱讀

賀錦麗團隊一周內籌得兩億美元捐款 以迎戰美國總統大選

民主黨鐵票鬆動 拉丁裔不滿移民政策恐轉投川普

拜登退、賀錦麗上 新民調支持度緊咬川普

救民主！傳拜登下周一公布最高法院重大改革 限制大法官任期

相關新聞

中國貿促會：歡迎中美企業共同推動中美供應鏈合作

央視新聞報導，中國貿促會舉辦的中美經貿合作論壇29日在紐約舉行，有300餘位中美企業及商協會代表出席論壇。中國貿促會會長...

東帝汶訪陸 同意密切兩國軍方和警務合作

中國大陸擴大海外軍事力量又取得新進展。大陸外交部29日公布與東帝汶「關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明」，當中提及兩國同...

福建艦完成第三次海試 陸軍事專家：艦載機已上艦

大陸國防部25日證實，陸第三艘航空母艦福建艦在7月進行第三次海試。環球時報引述軍事專家分析稱，第四次、第五次海試將更值得...

陸外交部宣布 中非合作論壇9月4日至6日在京舉行

大陸外交部發言人華春瑩30日宣布，2024年中非合作論壇峰會將於9月4日至6日在北京舉行。這次峰會主題為「攜手推進現代化...

【專家之眼】兩岸話語權被執政黨們壟斷 和平解方未知

自從賴清德當選總統後，兩岸的各說各話越來越鬼打牆了。綠營似乎正努力「偷渡」兩國概念，並同時建立起能維持兩岸有溝通管道的模...

平替名牌的UNIQLO也被平替 陸消費市場真不行了？

去年10月12日，優衣庫（UNIQLO）母公司迅銷集團在港交所公告2023年財政年度業績。其中，大中華區營收為6202億日元，創下歷史新高佳績。為此，優衣庫中國宣布，自2023年10月起調薪，最高調幅達44%，羨煞許多領死薪水的上班族。 然好景不常，迅銷集團日前公布截至5月31日的2024財年第三季度及前三季業績，中國大陸和香港市場營收和獲利雙雙下滑，同店銷售額表現低迷。本來被視為奢侈品「平替」的UNIQLO，如今也「被平替」了？難道是中國的消費真的不行了？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。