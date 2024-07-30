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陸外交部宣布 中非合作論壇9月4日至6日在京舉行

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部宣布，中非合作論壇北京峰會將於9月4日至6日舉行。圖為2018年中非論壇中，習近平與論壇共同主席國時任南非總統拉馬福薩及其他53個論壇非洲成員代表團團長一同步入會場。（中新社）
大陸外交部宣布，中非合作論壇北京峰會將於9月4日至6日舉行。圖為2018年中非論壇中，習近平與論壇共同主席國時任南非總統拉馬福薩及其他53個論壇非洲成員代表團團長一同步入會場。（中新社）

大陸外交部發言人華春瑩30日宣布，2024年中非合作論壇峰會將於9月4日至6日在北京舉行。這次峰會主題為「攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體」。中非合作論壇非方成員領導人將應邀與會，有關非洲地區組織和國際組織代表將出席峰會有關活動。

中非合作論壇成立於2000年，北京當局將棋定位為中國和非洲國家之間在「南南合作」範疇內的集體對話機制，論壇成員包括中國大陸、與中國建交的53個非洲國家及非洲聯盟委員會。部長級會議每三年召開一次。

大陸外長王毅在3月「兩會」期間的外長記者會預告中非合作論壇新一屆會議於2024年秋天在陸舉辦。屆時，中非領導人時隔6年將再次聚首北京，共商未來發展合作大計，深入交流治國理政經驗。

自2000首屆中非合作論壇以來，除了2006年、2015年、2018年分別在北京、約翰尼斯堡與北京舉辦峰會，會上有成員國的領導與政府首腦會面外，其餘2003年、2009年、2012年、2021年為部長會議，會上各國領導僅出席開幕式並發表講話。而2023年是高官會，為針對2024論壇的籌備會。

值得注意的是，每屆論壇中方都會提出對非洲的支持與合作計畫：2006年峰會，時任大陸國家主席胡錦濤代表中方宣增加對非援助、提供優惠貸款和優惠出口買方信貸、設立中非發展基金、援建非盟會議中心、免債、免關稅、建立經貿合作區等支持非洲國家發展的8項政策措施。

大陸國家主席習近平上任後，2015年峰會，中方宣布未來三年將著力實施工業化、農業現代化、基礎設施、金融、綠色發展、貿易和投資便利化、減貧惠民、公共衛生、人文、和平與安全等「十大合作計劃」；2018年峰會，宣佈未來3年將重點實施產業促進、設施聯通、貿易便利、綠色發展、能力建設、健康衛生、人文交流、和平安全「八大行動」。

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