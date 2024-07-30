快訊

等了1年？行刺川普凶嫌去年初備槍、消費紀錄破25筆 不忘1招躲追查

不是垃圾別亂丟！舊手機6大妙用 零成本變成高CP值家電

新研究揭身體2處脂肪越多 與失智症和巴金森氏症較高風險有關

東帝汶訪陸 同意密切兩國軍方和警務合作

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國家主席習近平29日上午在北京人民大會堂與東帝汶總統奧爾塔舉行會談。（路透）
大陸國家主席習近平29日上午在北京人民大會堂與東帝汶總統奧爾塔舉行會談。（路透）

中國大陸擴大海外軍事力量又取得新進展。大陸外交部29日公布與東帝汶「關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明」，當中提及兩國同意密切軍方和警務部門各層級交往，加強在人員培訓、裝備技術、聯演聯訓、警務和執法安全等領域合作。

應大陸國家主席習近平邀請，東帝汶總統奧爾塔7月28日至31日對中國進行國事訪問。這是東帝汶於2002年5月恢復獨立以來，首次有元首對中國進行國事訪問。

習近平29日上午在北京人民大會堂與奧爾塔舉行會談時提出，兩國應打造更高水平雙邊關係，開展更高質量務實合作及更高層次多邊協作。

值得注意的是，聲明當中提及兩國同意密切軍方和警務領域合作。2023年7月，北京與太平洋島國索羅門群島簽署一項警務合作協議，作為兩國關係升級為「全面戰略夥伴關係」的一環，當時曾引發美國、澳洲、紐西蘭和周邊國家的高度關注。

澳洲外交部當時表示，擔心這一事態發展將引發進一步的地區競爭，並要求北京應立即公布該協議內容，向澳洲和該地區公開其意圖。

另，大陸與東帝汶29日發表的聯合聲明還提到，「雙方強調聯合國大會第2758號決議的權威性不容置疑。東帝汶重申將堅定不移地奉行一個中國原則，承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的『台灣獨立』，不與台灣建立任何形式的官方關係，不進行任何形式的官方往來，支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力」。

北京則承諾，願為東帝汶加入東協提供力所能及的幫助，願為東帝汶應對氣候變化提供力所能及的幫助，兩國將圍繞產業振興、基建發展、糧食自給和民生改善四大領域開展更多合作。

北京 外交部 澳洲

延伸閱讀

習近平會梅洛尼 雙方不提一帶一路改提絲路精神

拜登半路退選 大陸、俄羅斯等專制國家元首開始憂心這事

習近平回信廈門航空：盼積極發揮作用促進兩岸交流合作

越共總書記逝世 習近平罕赴使館弔唁 央視播畫面再破「中風」傳言

相關新聞

福建艦完成第三次海試 陸軍事專家：艦載機已上艦

大陸國防部25日證實，陸第三艘航空母艦福建艦在7月進行第三次海試。環球時報引述軍事專家分析稱，第四次、第五次海試將更值得...

陸船事件30日簽共識 我將技巧性致歉

一艘陸籍「三無」漁船今年二月十四日在金門海域躲避我海巡隊查緝時翻覆釀二死，此案歷經一六六天，大陸家屬代表昨天再度踏上金門...

新聞眼／一場協商 各自表述？

○二一四陸船翻覆案重啟協商，雙方代表只要按劇本演出，預期能圓滿落幕。「擱置爭議」是這場協商的核心精神，兩岸高層腳本已擬好...

陸團看台官員：這次有溫度多了

陸船翻覆案大陸家屬代表再度踏上金門，對照三月五日負氣離開的凝重神情，陸團一行人重返金門心情沉澱許多，雙方互動氛圍明顯輕鬆...

在野立委籲互讓 「兩岸善意起點」

陸船翻覆案延燒數月，雙方代表今在金門討論善後事宜。在野黨立委認為，此為兩岸近期最好消息，也代表雙方未來發生歧見時，仍有溝...

習近平會義總理 盼促中歐對話

大陸國家主席習近平昨在北京會見到訪的義大利總理梅洛尼時表示，當前世界百年變局加速演進，「各國相通、團結則共進，封閉、分裂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。