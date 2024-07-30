聽新聞
test
0:00 / 0:00
在野立委籲互讓 「兩岸善意起點」
陸船翻覆案延燒數月，雙方代表今在金門討論善後事宜。在野黨立委認為，此為兩岸近期最好消息，也代表雙方未來發生歧見時，仍有溝通管道，希望雙方皆可退讓，有助兩岸發展。民進黨立委則認為，希望兩岸關係在民間交流部分穩定發展，並盡速達成共識，讓受害者獲得補償。
國民黨立委王鴻薇表示，該案善後事宜繼續協商，是兩岸近期最正面消息，雖不代表未來兩岸緊張情勢能完全解決，但至少代表兩岸有歧見時，仍有接觸管道協商、溝通；大家最怕的是兩岸「已讀不回」，導致惡意螺旋升高。
民眾黨立委林國成表示，如果能夠達成共識，自然是好事一樁，相信能成為兩岸善意起點；既然我方已拋出善意，希望對岸也能體諒，未來不管發生任何事情，兩岸皆可退讓，此舉有助兩岸發展。希望可成為兩岸溝通的起點。
不過，遭陸方扣留的澎湖籍漁船「大進滿八八號」及我國籍洪姓船長、丁姓船員及三名印尼籍移工何時能返台還無結果，澎湖漁業界盼金門翻船案協商結束後能盡速處理。據了解，洪姓船長有慢性病，日前澎湖縣副議長陳雙全透過民間管道，將其所需藥物經金門轉送至大陸，成功交到洪姓船長手上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言