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在野立委籲互讓 「兩岸善意起點」

聯合報／ 記者張睿廷黃婉婷林銘翰張議晨／連線報導

陸船翻覆案延燒數月，雙方代表今在金門討論善後事宜。在野黨立委認為，此為兩岸近期最好消息，也代表雙方未來發生歧見時，仍有溝通管道，希望雙方皆可退讓，有助兩岸發展。民進黨立委則認為，希望兩岸關係在民間交流部分穩定發展，並盡速達成共識，讓受害者獲得補償。

國民黨立委王鴻薇表示，該案善後事宜繼續協商，是兩岸近期最正面消息，雖不代表未來兩岸緊張情勢能完全解決，但至少代表兩岸有歧見時，仍有接觸管道協商、溝通；大家最怕的是兩岸「已讀不回」，導致惡意螺旋升高。

民眾黨立委林國成表示，如果能夠達成共識，自然是好事一樁，相信能成為兩岸善意起點；既然我方已拋出善意，希望對岸也能體諒，未來不管發生任何事情，兩岸皆可退讓，此舉有助兩岸發展。希望可成為兩岸溝通的起點。

不過，遭陸方扣留的澎湖籍漁船「大進滿八八號」及我國籍洪姓船長、丁姓船員及三名印尼籍移工何時能返台還無結果，澎湖漁業界盼金門翻船案協商結束後能盡速處理。據了解，洪姓船長有慢性病，日前澎湖縣副議長陳雙全透過民間管道，將其所需藥物經金門轉送至大陸，成功交到洪姓船長手上。

溝通 澎湖縣 金門

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