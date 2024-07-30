陸團看台官員：這次有溫度多了

陸船翻覆案大陸家屬代表再度踏上金門，對照三月五日負氣離開的凝重神情，陸團一行人重返金門心情沉澱許多，雙方互動氛圍明顯輕鬆不少，對家屬來說，此行是來帶親人回故里，不必再滯留異鄉，終能入土為安。

相隔一六○天，陸方代表再度抵金談判，有別於今年二、三月雙方臉色鐵青、面色凝重，這次感覺和緩不少，不少人都說，上次陸委會、海基會、海巡署三位高層現身水頭碼頭迎接時，三人清一色著一身黑西裝、戴黑墨鏡，感覺很酷、有距離，此次談判成員略有調整，副署長改成謝慶欽，雖然表情依然嚴肅，但三人沒有統一服裝、也沒戴墨鏡，「感覺有溫度多了」。

側面觀察，雖然家屬疑似都被下「封口令」，一路上面對記者提問不發一語，與上次相較表情平靜許多，應是此行能將親人遺體接回，心情寬慰許多。

家屬到殯儀館時，仔細勘查公祭會場的布置，包括懸掛在會場正中間、有海委會主委管碧玲署名的輓聯「同體大悲」，與海巡署長張忠龍的「同悲不捨」等，整個布置他們都再三詢問，公祭典禮上官員頭銜他們要求改成「致祭者」，非常注重細節。

此行大陸官員發言也溫和許多，不再像上次劍拔弩張地放話「後果自負」，兩方多了一些理性的溝通與善意，不少人肯定謝慶欽的態度溫和，讓陸方有感受到誠意。

據了解，經過雙方溝通協商，目前確定今天上午九時，雙方在金湖飯店協商並簽署共識，十時雙方對外說明後，隨即前往金門殯儀館；十時卅分舉行公祭，十一時公祭結束後會移靈至料羅碼頭，預計十二時許碼頭作業完畢，海巡署巡防艇引導二艘陸籍工作船離港，返回晉江圍頭港。