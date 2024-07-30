陸擬推網路身分證 掀監管疑慮

大陸當局正計畫向逾十億網民提供「網路身分證」，以進行上網身分核驗。大陸公安部和國家互聯網信息辦公室上周五發布「全國網路身分認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）」顯示，申領者將獲一組「網號」與「網證」，由此可減少網路平台以落實「實名制」為由超範圍採集、留存個資。不過，也有意見認為這是當局加強言論管控的另一種方式，指官方可直接鎖定特定網號進行「全網封殺」。

上述辦法正在向公眾徵求意見。根據官方文件，「網號」由字母和數字組成，與每個人的身分資訊相綁定，但不包含公開顯示個人訊息。「網證」則是承載「網號」的網路身分認證憑證。申領服務由官方統一建置的公共平台提供。

官方文件說明起草該法的必要性在於，無須向網路平台提供明文個人識別資料，由此可減少以「實名制」為由超範圍採集、留存個資的情況。

這一消息在大陸社交媒體引發熱議。ＢＢＣ中文網報導，一些持支持意見的網友表示，該制度可避免隱私洩露，「以後訊息要知道也只有官方知道，總比每個（網路平台）企業都收集好」。另有意見指出，由於大陸眾多社交媒體和應用程式都是透過手機門號認證，「網號」的推行可避免更換手機門號後，帳號被盜問題。

不過，也有質疑者認為，這是當局加強言論管控的另一種方式。有意見稱，未來政府要封誰，只需封個網號就能一次性全平台封殺，「難道不可怕嗎？」

官方文件顯示，申請網號與網證皆為「自願」，持有大陸身分證、台胞證等有效法定身分證件者即可申領。官方同時「鼓勵」網路平台依自願原則接入此項服務。