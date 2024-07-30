習近平會義總理 盼促中歐對話

大陸國家主席習近平昨在北京會見到訪的義大利總理梅洛尼時表示，當前世界百年變局加速演進，「各國相通、團結則共進，封閉、分裂則各退」，中義兩國要秉持和弘揚絲路精神，推動中義關係行穩致遠。梅洛尼則稱，北京是應對國際緊張局勢的「重要對話方」。雙方並發表中義「關於加強全面戰略夥伴關係」三年行動計畫（二○二四至二○二七年）。

義大利去年底退出「一帶一路」倡議後，雙方經貿合作前景受關注。梅洛尼近日對大陸展開為期五天的訪問，被認為試圖重塑義中關係。德國之聲指出，目前對歐中之間爆發貿易戰的擔憂，與吸引大陸在汽車製造業和其他領域的投資興趣交織在一起。

央視報導，習近平會見梅洛尼時表示，中義兩國產業優勢互補，中方願同義方推動經貿投資、工業製造、科技創新、第三方市場等傳統合作優化升級，探討電動汽車、人工智慧（ＡＩ）等新興領域合作。他還提到，希望義方為大陸公民赴義提供簽證便利措施。

梅洛尼表示，希望與中方加強對話合作，深化兩國經貿投資、電動汽車、人工智慧等領域合作。她提到當前國際形勢深刻演變，大陸作為重要大國，在應對全球性挑戰方面作用不可替代。義方高度重視中方的國際地位和作用，願與中方發展更緊密的夥伴關係。

德國之聲報導，梅洛尼還告訴習近平，北京是管理全球緊張情勢的「重要對話方」，兩國必須共同思考如何保障穩定與和平。

就歐中關係，習近平稱，中國從不追求霸權，願同各國分享發展機遇，希望義方為推動中歐加強對話合作。

梅洛尼則稱，義方反對脫鉤斷鏈和保護主義，願為推動歐盟與中國關係發揮積極作用。