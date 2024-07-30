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官方全網封殺更容易…陸推網路身分證 引爆論戰

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸當局正計畫向逾10億網民提供「網路身分證」，以進行上網身分核驗。示意圖。 聯合報系資料庫
大陸當局正計畫向逾10億網民提供「網路身分證」，以進行上網身分核驗。示意圖。 聯合報系資料庫

大陸當局正計畫向逾10億網民提供「網路身分證」，以進行上網身分核驗。大陸公安部和國家互聯網信息辦公室發布「全國網路身分認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）」顯示，申領者將獲一組「網號」與「網證」，由此可減少網路平台以落實「實名制」為由超範圍採集、留存個資。不過，也有意見認為這是當局加強言論管控的另一種方式，指官方可直接鎖定特定網號進行「全網封殺」。

上述辦法正在向公眾徵求意見。根據官方文件，「網號」由字母和數字組成，與每個人的身分資訊相綁定，但不包含公開顯示個人訊息。「網證」則是承載「網號」的網路身分認證憑證。申領服務由官方統一建置的公共服務平台提供。

官方文件說明起草該法的必要性在於，無須向網路平台提供明文個人識別資料，由此可減少以「實名制」為由超範圍採集、留存個資的情況，達到方便使用、保護個人訊息安全、推進「網路可信身分戰略」的目標。

這一消息在大陸社交媒體引發熱議。BBC中文網報導，一些持支持意見的網友表示，該制度可避免隱私洩露，「以後訊息要知道也只有官方知道，總比每個（網路平台）企業都收集好」。

個資 實名制 網路

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