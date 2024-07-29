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習近平會梅洛尼 雙方不提一帶一路改提絲路精神

中央社／ 台北29日電
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）27至31日對中國進行正式訪問，今天下午並在北京人民大會堂與李強舉行會談，且將與中國國家主席習近平會晤，成為中共20屆三中全會後，首名訪問中國的西方大國領導人。美聯社
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）27至31日對中國進行正式訪問，今天下午並在北京人民大會堂與李強舉行會談，且將與中國國家主席習近平會晤，成為中共20屆三中全會後，首名訪問中國的西方大國領導人。美聯社

中國國家主席習近平今天在北京會見義大利總理梅洛尼時說，中義要「秉持和弘揚絲路精神」，希望義方為中國公民提供簽證便利措施。梅洛尼則表示，願「傳承源遠流長的絲路精神」，與中方發展更緊密、更高水平的夥伴關係。

義大利曾是七大工業國集團（G7）中，唯一正式加入中國「一帶一路」倡議的國家，但在2023年12月退出，令中國顏面無光。因此，梅洛尼此次訪問中國頗受外界關注。

央視新聞報導，習近平下午在北京釣魚台國賓館會見梅洛尼（Giorgia Meloni）後，雙方發表中國和義大利「關於加強全面戰略夥伴關係的行動計劃（2024-2027年）」的文件。

根據報導，習近平向梅洛尼說，中國和義大利「分處古絲綢之路兩端」，兩國歷史悠久的友好交往，曾為東西方文明交流互鑑和人類社會發展進步作出重要貢獻，以「和平合作、開放包容、互學互鑑、互利共贏」為核心的「絲路精神」是中義兩國的「共同財富」。

他又說，當前世界百年變局加速演進，各國相通、團結則共進，封閉、分裂則各退。中義兩國要「秉持和弘揚絲路精神」，從歷史維度、戰略高度和長遠角度看待和發展雙邊關係，推動中義關係行穩致遠。

習近平提到，中義關係健康穩定發展「符合兩國和兩國人民共同利益」。盡管當前國際形勢持續深刻演變，中方重視和發展好中義關係的意願沒有改變，中義關係合作共贏的本質沒有改變，兩國人民的友好情誼沒有改變。雙方要賡續友好交往傳統，繼續「相互理解和尊重各自選擇的發展道路」。

他說，中義兩國產業優勢互補，互為機遇，雙方應該堅持相互開放合作。中共20屆三中全會剛剛閉幕，中方將不斷推進高水平對外開放，為中國式現代化注入強勁動力，也為與義大利等各國擴大合作帶來新的機遇。

習近平表示，中方願與義方推動經貿投資、工業製造、科技創新、第三方市場等傳統合作優化升級，探討電動汽車、人工智慧等新興領域合作。中方歡迎義大利企業來中國投資，願進口更多義大利優質產品，希望義方同樣為中國企業赴義發展提供公平、透明、安全、非歧視的營商環境。

他說，中方支持義方舉辦2026年冬奧會，希望義方為中國公民赴義提供簽證便利措施。並希望義方「理解和支持」中國發展理念，為推動中歐加強對話合作、促進中歐關係積極穩定發展發揮建設性作用。

根據報導，梅洛尼向習近平表示，今年恰逢義中建立「全面戰略夥伴關係20週年」和馬可波羅逝世700週年。義中兩國作為文明古國「一直彼此欣賞、相互借鑑」。當前國際形勢深刻演變，「中國作為重要大國，在應對全球性挑戰方面作用不可替代」。

梅洛尼說，義方「高度重視中國的國際地位和作用」，願意「傳承源遠流長的絲路精神」，與中方發展更為緊密、更高水平的夥伴關係，開闢義中全面戰略夥伴關係新篇章，為世界和平與進步作出新貢獻。

根據這項報導，梅洛尼提到，義方「堅持奉行『一個中國』政策」；希望與中方加強對話合作，挖掘更多潛力，深化兩國經貿投資、電動汽車、人工智慧等領域合作，密切人文交流，推動更多義大利產品進入中國市場。義方反對「脫鉤斷鏈」和保護主義，願為推動歐盟與中國關係走深走實發揮積極作用。

義大利媒體報導，梅洛尼今天在「義中商業論壇」發表演說時站穩歐盟立場，多次提到「市場公平性」。她表示，為加強義中經濟夥伴關係，除思考雙方關係優點，也要思考成效不彰的弱點，因為大家共同目標是「使貿易變得更公平」。

梅洛尼 義大利 習近平

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