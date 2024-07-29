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大陸又一正部級官員落馬 全國政協副主任李微微被查
大陸十四屆全國政協人口資源環境委員會副主任李微微被通報落馬，她曾任湖南省政協主席、黨組書記。
中共中央紀委國家監委網站7月29日通報，李微微涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
公開資料顯示，現年66歲的李微微是湖南寧鄉人，長期在湖南工作，2006年11月起，先後擔任省委常委、統戰部部長，省委常委、政法委書記等職。
2016年1月，李微微任湖南省政協主席、黨組書記。李微微落馬前已退居二線，去年3月，她轉任第十四屆全國政協人口資源環境委員會副主任，直至此次被查。
據重慶日報報導，一個多月前，6月13日，李微微曾在重慶出席「2024·長江保護與發展論壇」的開幕活動並做致辭。
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