回應四方安全對話關切 大陸：域外國家少給東海、南海點火澆油

針對四方安全對話美日澳印外長對東海和南海局勢表達關切，中國大陸外交部發言人林劍回應表示，中方敦促域外國家少給地區局勢點火澆油。

據澎湃新聞，林劍7月29日在例行記者會上說，美、日、印、澳四邊機制，嘴上唱的構建自由開放的「印太」高調，幹的卻是人為製造緊張，煽動對立對抗，遏制他國發展的事，與求和平、謀發展、促合作、圖繁榮的亞太的大勢背道而馳，注定不得人心。

林劍強調，中方堅定不移維護自身領土主權和海洋權益，堅持同直接當事國通過對話協商妥處雙邊的涉海問題。中方一貫認為國與國之間的合作及地區倡議都應有利於促進地區和平穩定與繁榮，而不是拼湊封閉排他的小圈子，損害地區國家的互信與合作。

他不點名抨擊美國，個別域外國家頻繁派遣先進軍機軍艦到南海炫耀武力，製造緊張，並編織形形色色的小圈子，在地區製造分裂，挑動對抗，已成為地區和平穩定的最大威脅和挑戰，並直言中方堅決反對有關國家假「反對脅迫」之名行集團對抗之實，以維護秩序之由，實則維護的是少數國家炮製的家法行規。

路透報導，澳洲外長黃英賢、印度外長蘇傑生、日本外長上川陽子和美國國務卿布林肯，星期一在東京舉行四方安全對話（Quad）會談後發表聯合聲明，對東海和南海的局勢深感憂慮，並重申強烈反對任何試圖通過武力或脅迫改變現狀的單方面行動。聲明中未直接點名中國大陸。