金門快艇案 兩岸30日將簽署共識文件

兩岸雙方明天將在金門金湖飯店討論金門快艇案。據聯合報報導，雙方明天還將簽署共識文件，內容包括歸還漁民遺體、船隻，撫慰金與致歉等要件。陸委會今天對此表示，目前沒有進一步訊息能提供；中國國台辦則說，晉江紅十字會將派人陪同家屬赴金門處理相關事宜。

聯合報報導，陸方代表今天下午抵達金門後，將趕往金門殯儀館、金湖飯店會勘，名單包括泉州台辦副主任李朝暉、海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、兼任晉江紅會顧問的圍頭鎮長莊東航及家屬來燕、于德斌等6人。台方協商代表則由陸委會法政處長周鳴瑞、海巡署副署長謝慶欽與海基會代表等。

聯合報報導，海巡署與陸委會副主委梁文傑等人預計傍晚抵達金門，兩人應該只參與漁民的公祭典禮，不會出現在共識簽署現場。

聯合報引述消息人士表示，雙方簽署共識內容含有4大主軸，包括歸還漁民遺體、遭扣船隻、撫慰金與致歉等要件，均已談妥。

中央社針對金門協商一事詢問，陸委會回應稱，目前沒有進一步的訊息可以提供，但若有進一步能對外說明的，都會向大家說明。

有媒體提問中國國台辦針對上述消息有何回應，中國國台辦今天則簡短表示，晉江紅十字會將派人陪同家屬赴金門協商處理相關事宜。

中國大陸一艘載乘4人的快艇2月14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。