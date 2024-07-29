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中國國家安全部：深化國安改革 提升新質戰鬥力

中央社／ 台北29日電

中共20屆三中全會提到「推進國家安全體系和能力現代化」後，中國國安部近日在黨委擴大會議上強調，將進一步全面深化國安改革，加快形成和提升「新質國安戰鬥力」，為中國式現代化提供堅強安全保障。

中國國安部今天在官方微信公眾號發表文章表示，中共20屆三中全會強調，國家安全是「中國式現代化」行穩致遠的重要基礎，要把加快形成和提升「新質國安戰鬥力」，作為貫徹落實20屆三中全會精神、進一步全面深化改革的主攻方向。

文章強調，為加快形成和提升新質國安戰鬥力，將全力打造垂管體制「領導力」，堅持黨對國家安全工作的絕對領導，加快推進管理、指揮、調度扁平化；要全力打造實戰體制「硬實力」，堅持「一切向戰、一切為戰」，建強一體化指揮平台、專業化保障支柱、體系化實戰團隊；要全力打造戰略研究「軟實力」，持續提升戰略研究水平。

文章並提出，要全力打造科技賦能「巧實力」，做強網路化、數據化；要全力打造政治建設「引領力」，引導廣大幹警築牢「紅」的根基、提升「專」的能力，鍛造忠誠乾淨擔當的「新時代國安鐵軍」。

中共 國安 微信

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