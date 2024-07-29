中國最高檢上半年批准逮捕36.7萬人 年增18.5%

中國最高人民檢察院通報，今年上半年全國檢察機關批准逮捕各類犯罪嫌疑人36.7萬人、起訴76.1萬人，分別年增18.5%及6.8%。被起訴的犯罪嫌疑人中，以「破壞市場經濟秩序」類別比重較多，有6.2萬人，年增36.5%。

中國新聞週刊今天報導，最高人民檢察院今天通報今年上半年檢察機關辦案數據，提到上述內容。

以犯罪類別區分，故意殺人、搶劫、綁架等嚴重暴力犯罪起訴2.8萬人；涉黑惡犯罪起訴4655人。

在網路安全方面，上半年起訴利用網路犯罪12萬人，年減5.5%。起訴電信網路詐騙犯罪2.5萬人、幫助訊息網路犯罪4.5萬餘人，分別年增44.1%和年減25.2%。立案辦理反電信網路詐騙領域公益訴訟111件，堵塞監管漏洞。

在營造法治化營商環境方面，上半年起訴破壞市場經濟秩序犯罪6.2萬人，年增36.5%。起訴民營企業關鍵崗位人員職務侵占、挪用資金、受賄等利用職務便利的涉企犯罪5827人，年增41.1%。

近年中國政府強調化解金融風險，上半年各地檢察機關起訴金融犯罪1.2萬人，年增7.6%。起訴集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪7763人，年增4.1%。

在反腐方面，上半年共受理各級監委移送職務犯罪1.3萬人，已起訴9437人，分別年增44%和32.6%，其中原省部級幹部15人。起訴行賄犯罪1348人，年增31.3%。

在民生領域方面，上半年共起訴2301人嚴重危害生產安全犯罪；辦理安全生產領域公益訴訟9853件；起訴製售有毒有害食品、假藥劣藥等犯罪4918人；辦理食藥安全領域公益訴訟1.4萬件；辦理個人訊息保護領域公益訴訟2615件；起訴侵犯公民個人訊息犯罪3136人。

最高人民檢察院表示，嚴厲打擊侵害未成年人犯罪，上半年起訴3.3萬人。對犯罪嚴重的未成年人依法起訴2.5萬人。

上半年檢察機關監督公安機關立案2.1萬件、監督撤案4.3萬件。對不構成犯罪或證據不足的，依法不批捕9.5萬人、不起訴3.7萬人。對應當逮捕、應當起訴而未提請逮捕、未移送起訴的，追加逮捕6301人、追加起訴3.2萬人。對不當減刑、假釋、暫予監外執行提出糾正意見1.1萬人。

上半年檢察機關對在訴訟監督中發現，司法工作人員利用職權徇私枉法、濫用職權、刑訊逼供等犯罪，依法立案偵查1290人，年增28%。上半年也有402名檢察人員被立案審查調查，年增6.1%。