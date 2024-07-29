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影／李朝輝一行人抵達金門 ：「希望台灣與我相向而行」

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁王慧瑛／金門即時報導
大陸代表泉州台辦副主任李朝輝（前排中）一行人今下午經由小三通船班抵達金門，海巡署副署長謝慶欽（右）也現場陪同。記者蔡家蓁／攝影
大陸代表泉州台辦副主任李朝輝（前排中）一行人今下午經由小三通船班抵達金門，海巡署副署長謝慶欽（右）也現場陪同。記者蔡家蓁／攝影

0214大陸漁船事件終於迎來曙光，大陸代表泉州台辦副主任李朝輝一行人今下午經由小三通船班抵達金門，我海巡署代表也現場迎接。李表示，這次應海巡部門要求來善後「希望台灣與我相向而行」；海巡署也說，希望明天協商可以順利。

大陸家屬團代表今天下午再度踏上金門，重頭戲是明天簽署協商共識後，我方將歸還2具遺體及查扣的漁船，我方官員會到金門縣殯葬所祭拜，將表達歉意，並給家屬撫慰金。

陸方代表名單包括李朝暉、海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、兼任晉江紅會顧問的圍頭鎮長莊東航及家屬來燕、于德斌6人；台方協商代表則有陸委會處長周鳴瑞、海巡署副署長謝慶欽與海基會代表。

李朝輝一行人今下午由小三通船班抵金，海巡署副署長謝慶欽也現場迎接。李下船後表示，應台灣海巡部門邀請，他陪同家屬再次來到金門處理0214事件善後，希望台灣與他相向而行，妥善解決相關事宜。外界也關注，兩岸雙方是不是都已經釋出最大善意？海巡署副署長謝慶欽僅回應「希望雙方明天的協商可以順利圓滿，謝謝」。

據了解，陸方代表接下來先前往料羅港，場勘明天運送遺體跟扣留船隻回去的作業路線，也會去金門殯儀館與金湖飯店會勘，並與海巡署人員核對流程安排；我方海巡署與陸委會副主委梁文傑等人預計今天傍晚抵達金門，但官方代表應該只會參與公祭，不會出現在協商現場，否則兩岸代表身分不對等，雙方對於歸還罹難漁民遺體、遭扣船隻、發放撫慰金等事務性事項可望達成共識；至於事實真相、兩岸政治性事務恐怕只能模糊處理。

大陸代表泉州台辦副主任李朝輝一行人今下午經由小三通船班抵達金門。記者蔡家蓁／攝影
大陸代表泉州台辦副主任李朝輝一行人今下午經由小三通船班抵達金門。記者蔡家蓁／攝影
大陸代表泉州台辦副主任李朝輝（右二）一行人今下午經由小三通船班抵達金門，我方政府等單位人員也陪同。記者蔡家蓁／攝影
大陸代表泉州台辦副主任李朝輝（右二）一行人今下午經由小三通船班抵達金門，我方政府等單位人員也陪同。記者蔡家蓁／攝影
大陸代表泉州台辦副主任李朝輝一行人今下午經由小三通船班抵達金門。記者蔡家蓁／攝影
大陸代表泉州台辦副主任李朝輝一行人今下午經由小三通船班抵達金門。記者蔡家蓁／攝影
大陸代表泉州台辦副主任李朝輝一行人今下午經由小三通船班抵達金門，海巡署副署長謝慶欽也現場陪同。記者蔡家蓁／攝影
大陸代表泉州台辦副主任李朝輝一行人今下午經由小三通船班抵達金門，海巡署副署長謝慶欽也現場陪同。記者蔡家蓁／攝影

海巡署 遺體 金門

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