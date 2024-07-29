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東帝汶總統向習近平表示 支持陸維護領土完整的一切努力

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國家主席習近平29日上午在北京人民大會堂與與東帝汶總統奧爾塔舉行會談。（圖／截自央視新聞畫面）
大陸國家主席習近平29日上午在北京人民大會堂與與東帝汶總統奧爾塔舉行會談。（圖／截自央視新聞畫面）

據央視新聞報導，大陸國家主席習近平29日上午在北京人民大會堂與來華進行國事訪問的東帝汶總統奧爾塔舉行會談時表示，中方願同東帝汶一道，推動兩國全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階，更好造福兩國人民。

習近平表示，中國同東帝汶傳統友誼源遠流長，中國最早承認東帝汶獨立並同東帝汶建交。兩周前，中國共產黨二十屆三中全會成功召開，中國將進一步全面深化改革，推進高質量發展和高水平對外開放，這將給全球經濟發展和兩國合作帶來新動力、新契機。

央視新聞相關報導並搭配一則約1分24秒的新聞影片。

習近平強調，中方願同東帝汶一道，朝著「三個更高」的目標，引領雙邊關係長期穩定發展。一是堅定相互支持，打造更高水平雙邊關係；二是堅持互利共贏，開展更高質量務實合作；三是共促「全球南方」事業，開展更高層次多邊協作。

奧爾塔則感謝中國長期以來為東帝汶經濟社會發展以及應對新冠疫情提供的支持。東帝汶希望進一步鞏固發展同中國的全面戰略夥伴關係，加強糧食安全、基礎設施建設等領域合作，助力東帝汶實現國家自主發展。

奧爾塔並稱，東帝汶堅定恪守一個中國原則，認為台灣是中國領土不可分割的一部分，反對台灣獨立，反對外部勢力干涉，支持中國維護國家主權和領土完整的一切努力。

針對南海問題，奧爾塔表示，應該由當事國通過談判自主解決，東帝汶願同中國等地區各國一道，共同維護南海和平穩定。

報導稱，會談後，兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」合作規劃和農業、綠色發展、數字經濟、航空運輸等領域多項雙邊合作文件。雙方並發表兩國關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明。

會談前，習近平在人民大會堂北大廳為奧爾塔舉行歡迎儀式，並在天安門廣場鳴放21響禮炮。29日中午，習近平在人民大會堂金色大廳為奧爾塔舉行歡迎宴會。

習近平

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