外交部：台漁船違規被扣 要求繳保證金後日方速釋放
宜蘭籍漁船「富申」28日在距離蘇澳40浬處遭日本公務船登檢後扣捕。外交部今天表示，該船因違規作業遭取締，已要求在船東繳交保證金後儘速釋放人船。
外交部回應中央社提問指出，宜蘭籍漁船「富申」（CT2-5692）28日下午在距離蘇澳40浬處，約位於暫定執法線外5浬，遭日本公務船登檢後扣捕。
外交部說明，據駐日人員查報，該船因進入日本與那國島12浬領海內違規作業，遭日本海保廳公務船發現並取締。
外交部表示，獲報後已於第一時間在台北透過外交管道向日方瞭解情形並表達關切，駐日本代表處及駐那霸辦事處也已分別向日本外務省及海上保安廳交涉，要求在船東繳交保證金後儘速釋放人船。
外交部說，將持續關注本案發展，並提供台灣漁船必要的行政協助。
這是本月第2起台灣漁船因撈過界遭取締，上次為基隆籍漁船「港福洋266號」2日在彭佳嶼東北方，暫定執法線外約1.5浬作業，遭日方罰款600萬6000元日圓（約合新台幣121萬餘元）。
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