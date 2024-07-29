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金門快艇案兩岸30日繼續協商 侯友宜盼和平穩定

中央社／ 新北29日電
新北市長侯友宜（左2）針對金門快艇案受訪表示，兩岸和平穩定是台灣很多人的期待，希望兩岸能夠穩定。中央社
新北市長侯友宜（左2）針對金門快艇案受訪表示，兩岸和平穩定是台灣很多人的期待，希望兩岸能夠穩定。中央社

金門快艇案，兩岸商定30日繼續協商。新北市長侯友宜今天對此表示，兩岸和平穩定是台灣很多人的期待，希望兩岸能夠穩定。

侯友宜上午前往新莊武聖廟及新莊聖武堂參拜，向關聖帝君祝壽，並祈求台灣團結在這塊土地上能夠安全、安心、安居。

他接受媒體聯訪時指出，今天是關帝爺聖誕，也是天赦日，是一個好日子，希望關帝爺能夠保護台灣、保護新北市，讓大家都能夠平安過好日子。

媒體提問，0214金門快艇案，兩岸商定30日繼續協商，是否是兩岸關係緩和的訊號。對此，侯友宜表示，兩岸和平穩定是台灣很多人的期待，希望兩岸能夠穩定。

記者詢問，對於台中市長盧秀燕在美演說時談到外交理念是「路若會通，子孫才會成功」的看法。

侯友宜回答，朋友就要越交越多，力量才能越來越大，敵人越來越少「這才是我們的態度，所以秀燕說的也是這個態度、這個方向」。

針對新北市支援中南部救災，侯友宜表示，希望支援能夠早日協助恢復家園，大家能夠趕快過好的日子，所以市府會繼續協助中南部受災戶，快速地清理完畢，早日回到往日時光。

中國大陸一艘載乘4人的快艇2月14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。

侯友宜 金門

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