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金門快艇案協商 鍾佳濱：希望兩岸交流能夠回復穩定

中央社／ 台北29日電
民進黨立委鍾佳濱。中央社
民進黨立委鍾佳濱。中央社

兩岸原商定於24日上午在金門金湖飯店，就金門快艇案善後事宜進行討論，但因颱風凱米而延期，兩岸協商代表將於30日繼續協商。國民黨立委王鴻薇今天表示，盼兩岸關係往好的方向；民進黨立委鍾佳濱提到，希望兩岸民間交流能夠回復穩定。

金門快艇案發生於今年2月14日，一艘中國大陸船隻越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死。

王鴻薇今天在立法院回應媒體詢問時指出，金門快艇案發生之後，兩岸關係陷入冰點，接著發生澎湖籍漁船「大進滿88號」7月2日在金門海域作業時，遭中國大陸海警船登檢扣押帶走，這都會讓大家覺得兩岸之間有很多摩擦、衝突。

王鴻薇說明，如果這些事情不解決或解不開，最怕兩岸惡意螺旋持續升高，呼籲兩岸之間大家互相努力，讓包括金門快艇案善後事宜、澎湖漁船被扣等事件，能夠獲得解決。

王鴻薇表示，金門快艇案善後事宜，兩岸商定30日繼續協商，這是最近以來兩岸關係正面的消息，雖然不代表未來兩岸之間緊張情勢就能完全獲得解決，也不能太樂觀認為從此兩岸關係就一團和氣，但是至少代表兩岸之間有發生歧見時，還有一些可以接觸的管道做些協商和溝通，因爲最怕兩岸已讀不回，惡意螺旋一直持續升高。

另外，鍾佳濱今天在立法院接受媒體聯訪被問及金門快艇案協商一事時提到，希望兩岸民間交流能夠回復穩定。

鍾佳濱強調，金門快艇案發生之後，感受到經過雙方的往返穿梭，希望能夠達成共識，讓這件事情受到損害的人民都能得到應有的補償。

王鴻薇 鍾佳濱

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