駐日美軍新設司令部 中方評稱自衛隊變進攻軍隊

鑑於台灣有事（兩岸衝突）及北韓的局勢，駐日美軍將新設「統合軍司令部」；對此中國軍事專家稱，此舉將使日本自衛隊轉變為進攻型軍隊，美國藉機強化對日本的軍事控制。

日本經濟新聞報導，駐日美軍將新成立「統合軍司令部」，以擴大駐日美軍的功能，加強與日本自衛隊之間的合作。美日兩國政府將成立作業小組研商合作方法。考慮到台灣有事（兩岸衝突）、北韓的動向等，美軍和日本自衛隊認為有必要深化在亞洲的共同運用。

中國官媒環球時報訪問專家發表批評文章。

環球時報今天報導，中國軍事專家張軍社表示，設立「統合軍司令部」將使駐日美軍的作戰指揮體制更加扁平化，在美日聯合軍演、情報共享、作戰協調、物資協調等方面有更大的權限，有利於美日部隊的快速反應。

張軍社稱，但相關行動勢必將激化亞太地區的對抗，無助於地區的和平穩定。對於日本而言，將使得自衛隊轉變為進攻型軍隊，「為軍國主義死灰復燃奠定基礎，美國則藉機強化對日本的軍事控制」。

此外，日本共同社28日報導，日本與美國28日在東京，舉行了外長和防長出席的安全保障磋商委員會（2+2）會議，除確認調整日本自衛隊和駐日美軍的指揮統制框架，以及強化在防衛裝備品等安全保障領域的合作外，還召開美國透過包括核武器的戰力參與日本防衛的「延伸威懾」首次部長會議，向國內外展示提高同盟威懾力與應對力的緊密合作。

對此，張軍社指，美國升級核力量，強化所謂「延伸威懾」，是嚴重破壞地區和平與穩定。