中國人權律師盧思位被捕一年 可能將遭起訴

中國人權律師盧思位去年欲前往美國與家人團聚，不料在寮國遭警方扣押並遣返中國，遭捕滿一年。其妻張春曉昨天於社群媒體X表示，盧思位目前居住在指定住所，遭全天候監控，日前被告知案件可能將遭起訴。

2023年7月28日，中國人權律師盧思位一早準備從寮國搭火車前往泰國，計劃從曼谷乘航班赴美與妻女團聚，卻遭寮國警方逮捕，關押2個月後被寮方遣返中國，在四川成都市新都看守所關押1個月後遭取保（交保）候審，居住在有關部門指定的住所至今。

張春曉昨天於社群媒體X講述盧思位一年來遭取保候審的生活。她表示，盧思位雖獲得相對的自由，但每天有8、9位人士輪班在住所附近對他進行全天候監控，外出搭乘大眾運輸仍有人跟蹤隨行。若要離開成都，更得向政保和辦案人員申請，得到批准後才能訂票，「沒有任何隱私可言，在這種監控下，思位沒法找工作，生活壓力很大。」

她提到，盧思位今年春節騎車摔斷右肩肱骨，住院20多天，之後雖多次就醫，病情卻不見好轉；盧思位的情緒也時好時壞，精神狀況受到煎熬，有時張春曉與其視訊通話，卻不見他有任何情緒或反應，令張春曉相當擔心。

此外，張春曉說明盧思位案件的最新情況。她表示，7月19日，盧思位被傳喚到保和派出所，約花3個小時做筆錄，隨後被告知，該案將由成華區公安局移送成華區檢察院審查起訴。

盧思位表示，他不構成犯罪，根據法律規定，公安機關調查後認為不構成犯罪應按撤銷案件處理。

不過張春曉認為，在成都，也可能由檢察院審查後認為不構成犯罪，以不起訴結案。目前仍在等待下一步程序和理想的結果，並衷心期望在10月27日取保候審到期後，盧思位能獲得找工作、出行及探親的自由。

盧思位原本是專精於保險的律師，但挺身而出承接多起敏感訴訟。2017年，他發起公民連署，呼籲全國人大成立特別調查委員會，就打擊維權律師的「709大抓捕」系列案件是否存在強迫服藥等酷刑進行獨立調查。

2019年底，盧思位曾參加維權律師及異議人士的私人聚會，此事被稱為「廈門聚會案」，他因此被傳喚。2021年，因盧思位替試圖逃到台灣的12名香港民主派人士辯護，當局撤銷他的律師執業執照。同年稍晚，北京禁止他以訪問學人身分赴美，並告知他被限制出境。