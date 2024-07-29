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央視發布數則習近平與東帝汶總統會面快訊 卻無習身影

聯合報／ 大陸中心／即時報導
央視新聞29日發布數則關於中共總書記習近平的快訊，但卻都僅以示意圖和影片呈現，而未出現習近平的身影。（圖／截自央視新聞 APP）
央視新聞29日發布數則關於中共總書記習近平的快訊，但卻都僅以示意圖和影片呈現，而未出現習近平的身影。（圖／截自央視新聞 APP）

中共中央總書記習近平在7月20日下午前往越南駐華使館弔唁越共中央總書記阮富仲後，即未再公開露面。央視新聞29日連發數則習近平在人民大會堂歡迎對華進行國事訪問的東帝汶總統奧爾塔，並與其舉行會談的新聞快報，但所有快報卻都未出現習近平任何身影，引發外界關注。

央視新聞APP於10時34分發布「習近平將舉行儀式歡迎東帝汶總統奧爾塔訪華」的快報，並搭配20秒的歡迎儀式影片。但這則影片僅出現解放軍儀隊和在場歡迎的小朋友，卻無習近平與奧爾塔身影。

隨後央視新聞又於10時58分發布「習近平舉行儀式歡迎東帝汶總統奧爾塔訪華」快訊、11時08分發布「習近平同東帝汶總統奧爾塔會談」快訊、11時21分發布「習近平將同東帝汶總統奧爾塔出席簽字儀式」快訊、11時55分發布「習近平同東帝汶總統奧爾塔出席簽字儀式」快訊，也都是搭配示意照與影片，均沒有出現任何習近平的影像。

大陸外交部官網置頂的「快訊：習近平同東帝汶總統奧爾塔會談」同樣只有簡短文字而無習近平相片。

央視新聞13時09分又發布一則關於習近平的簡短快訊稱：「習近平對退役軍人工作作出重要指示強調 切實把退役軍人接收安置好、服務保障好、教育管理好、作用發揮好、權益維護好」。

習近平

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