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澳洲成立海底電纜中心 削弱中國對南太平洋影響力

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
澳洲外長黃英賢指出，「電纜連結及彈性中心」是澳、美、印、日四方在區域合作的重要展現。（法新社）
澳洲外長黃英賢指出，「電纜連結及彈性中心」是澳、美、印、日四方在區域合作的重要展現。（法新社）

澳洲與美國正投資太平洋地區的海底電纜建設，試圖削弱中國在該地區域影響力。澳洲外交部長黃英賢訪問東京出席「四方安全對話」（Quad）期間，29日宣布成立「電纜連結及彈性中心」（Cable Connectivity and Resilience Centre），以促進南太國家間的通訊連接。此舉，被視為將削弱中國在南太平洋的影響力。

據外媒報導，黃英賢在聲明中指出，澳洲正在啟動一個「電纜連結及彈性中心」，並計劃在未來四年內為這個中心投資1800萬澳元。她強調，這個中心是澳、美、印、日四方在區域內合作的重要展現，旨在應對印太地區最急迫的挑戰。

在宣布建立該中心前，美國和澳洲於2023年10月承諾共同出資，為太平洋地區的海底網路電纜計畫提供資金，並與Google、Hawaiki Nui公司和太平洋島國合作。今年4月，美國也宣布台灣和日本將參與這項計畫，協助友邦吐瓦魯建設海底網絡電纜。

此外，今年4月，Google母公司Alphabet宣布投資10億美元打造兩條新海底電纜：Proa和Taihei。Proa海底電纜將連結美國、日本、北馬里亞納群島（CNMI）和關島；Taihei海底電纜則連結美國、日本和夏威夷。

美國和澳洲等國對新鋪設的國際通訊海底電纜計畫多將繞過中國大陸，直接連結東南亞。外媒形容此舉意味著美中「海底冷戰」的啟動。

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