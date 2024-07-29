陸船翻覆案明協商 可望達成共識

大陸漁船翻覆案協商明將登場，消息人士透露，陸方預計今下午兩時抵金門，陸委會副主委梁文傑也將於接近時間到；雙方明上午在金湖飯店續行協商，當天十一時許於料羅港送回兩具大陸漁民遺體及查扣漁船。國民黨金門立委陳玉珍表示，相信是兩岸好的起點，也相信胡姓釣客、陸客赴金觀光、大進滿八十八號事件等都能有正面結果。

陸委會昨發布新聞稿，兩岸因受到凱米颱風影響而延期的「○二一四金門事件」善後事宜討論，經雙方密切溝通後，已商定於七月卅日依原定規畫在金門金湖飯店繼續進行。家屬代表及陸方代表團一行將於廿九日抵金門。兩岸人員將於當日先進行場勘，討論並確認第二天行程。陸委會稱雙方均展現務實與高度誠意，期待盡速完成善後工作；台灣各界、金門縣府與當地人士、民間團體都為早日解決本案提供莫大協助。

大陸籍「三無」漁船二月十四日在金門海域躲避我海巡隊查緝翻覆釀成兩死，兩岸雙方在金門經過十五輪協商，都未解決爭議，不歡而散；原本包括陸委會、海巡署等單位定於七月廿四日與陸方代表在金湖飯店重啟協商並簽署共識，但受到凱米颱風影響航班而改期。

據掌握，陸方代表包括大陸泉州台辦副主任李朝暉、海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、兼任晉江紅會顧問的圍頭鎮長莊東航及家屬來燕、于德斌六人；我方代表有陸委會處長周鳴瑞、海巡署副署長謝慶欽與海基會代表。

消息人士透露，陸方一行預計搭今下午兩時的船抵達金門場勘及討論細節，明上午簽署相關協商內容，並於當天十一時許於料羅港送回兩具遺體及查扣漁船；陸方將出動二艘小船，一艘將遺體與棺木接回，另艘把漁船拖回。梁文傑也將於今下午抵金門，不過應是「就近指導」，不會出現在現場，否則雙方代表身分不對等。

地方人士指出，這次能談成是雙方透過網路往返溝通，加上有力人士居間奔走，最後達成共識。兩岸代表與各界也會在協商期間到金門縣殯葬所祭拜，並給予家屬撫慰金，每人撫慰金超過台幣六百萬元。