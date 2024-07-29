李強會義大利總理梅洛尼 擬簽3年行動計畫

大陸國務院總理李強昨在北京與義大利總理梅洛尼舉行會談。李強表示，中方願同義大利進一步築牢政治互信，推動兩國關係穩定發展，希望義方為中企提供公平、安全、非歧視的營商環境，促進中歐合作。梅洛尼表示，準備與中方簽署為期三年的行動計畫，開展新形式的合作。

義大利自去年底退出「一帶一路」倡議後，中義經貿合作前景受到關注，梅洛尼此訪被認為有修補中義關係並重建經濟合作的意味。

義大利通訊社報導，梅洛尼在與李強會晤時表示，準備與中方簽署為期三年的行動計畫，開展新形式的合作。義大利副總理兼外長塔亞尼此前也強調，義方並非敵視中國，仍打算加強與中方的貿易關係。

央視報導，李強與梅洛尼會談表示，中義建立全面戰略夥伴關係，廿年來雙方政治互信持續鞏固。大陸國家主席習近平將與梅洛尼會晤，共同為中義關係未來發展擘畫藍圖。雙方要推動兩國貿易優化平衡發展。加強在船舶製造、航空航天、人工智慧、中小企業等合作。希望義方為中企提供公平、安全、非歧視的營商環境，希望歐盟客觀理性看待中國發展。李強和梅洛尼還共同出席中義企業家委員會第七次會議開幕式。

梅洛尼表示，願同中方深化經貿、投資、人文等領域合作，搭建友誼橋梁，探索新的合作方式，釋放合作潛力，推動兩國全面戰略夥伴關係進一步發展。義方願為歐中關係穩定發展發揮積極作用。