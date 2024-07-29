危害台海局勢的外部勢力 王毅點名美國

第十四屆東亞峰會外長會廿七日在寮國永珍舉行，大陸外長王毅發言稱，危害台海局勢最大挑戰來自「台獨」和外部勢力干擾破壞，還直接點名「尤其是美國」。

據大陸外交部發布，王毅批評美國主導「印太戰略」加劇安全困境，與地區長期和平繁榮的願景背道而馳。他又稱，北約插手亞太，勢必引發對立對抗。他強調「脫鉤斷鏈」「小院高牆」損人不利己，只會導致地區經濟碎片化。

就台灣議題，王毅駁斥「個別國家」就台海穩定表達所謂關切，強調台灣問題百分之百是中國內政，任何外部勢力無權插手。他還稱當前危害台海局勢的最大挑戰來自台獨分裂活動和外部勢力干擾破壞，尤其是美國。台獨與台海和平水火不容，更威脅地區和平穩定，各國應共同予以堅決反對。

另據中國駐美大使館消息，大陸駐美大使謝鋒廿七日在紀念中美建交四十五周年研討會致詞稱，把中國作為「假想敵」是嚴重戰略誤判，大陸從來無意也不會干涉美國大選和內政，美國也要停止對中國內部事務的無理干涉，停止在大選年打「中國牌」。

謝鋒發言前一天，全球最大汽車玻璃供應商大陸福耀玻璃位於俄亥俄州廠房及其他廿七個地點，廿六日遭美國土安全部門突擊搜查，據報調查項目包括金融犯罪、勞工剝削等。福耀玻璃公告稱，福耀美國公司並非調查目標，生產及交付不會受影響。至截稿前，大陸官方尚未就此表態。